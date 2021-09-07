Direksiyon eğitimi sınavında görev alana harcırah da verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, MTSK, SRC ve İş Makinaları Direksiyon Uygulama sınavlarına katılmak için ilçelere giden personele, sınav ücretine ek olarak harcırah verilip verilmeyeceği konusunda, BÜMKO'nun 2013 tarihli görüş yazısının 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.

BÜMKO'nun 5/11/2013 tarih ve 9667 sayılı yazısında direksiyon eğitimi için verilen sınav ücretiyle, 6245 sayılı Kanun uyarınca verilen gündelik arasında bir ilginin olmadığı belirtilmektedir.

BÜMKO'nun yazısında, "Geçici görev yolluğu ile bu ücretlerin birlikte ödenmesinde mevzuat açısından bir sıkıntı bulunmamaktadır" denildi.