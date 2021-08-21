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Sabah Gazetesi: Memura 2 puan refah payı verilebilir

Sabah Gazetesinde bugün yayımlanan haberde yeni zam teklifine dair detaylara ulaşıldığı ve 2 puanlık refah payının gündemde olduğu ve her yıl için 100 TL'lik seyyanen zammın düşünüldüğü iddia edildi.
21 Ağustos 2021 22:45
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Sabah Gazetesi: Memura 2 puan refah payı verilebilir

2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Bugüne kadar yapılan toplantılarda 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakeresi tamamlandı. Kamu çalışanları bu müzakerelerde önemli kazanımlar elde etti.

SABAH Gazetesi, memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifine ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Toplu sözleşmenin bu aşamasında artık yapılacak iki yıllık zam oranları belli olacak. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor.

2 PUANLIK ARTIŞ

Öncelikle memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artış düşünülüyor.

Edindiğimiz bilgiye göre; Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranlar 1 ya da 2 puan daha artabilir.

EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer unvanlarda da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.

Memurlar.net'in Notu: Refah payı ve seyyanen zam konusunda bir kulis bilgisi de dün memurlar.net'te yer almıştı. Tıklayınız. Ancak bu konuda henüz bir resmi açıklama yapılmamıştır.
Diğer taraftan 3600 ek gösterge konusunun kolay çözülebilmesi mümkün görünmemektedir zira 3600 ek göstergenin geçmişe yönelik olarak düzenlenme zorunluluğu bulunmakta olup, sosyal güvenlik bütçesinin zaten açık verdiği bir zamanda bu düzenleme çok zor görünmektedir.

Sabah
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