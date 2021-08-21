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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir restorana uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.
21 Ağustos 2021 22:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir restorana uğradı

İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.
Anadolu Ajansı
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