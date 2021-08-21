Sıcak hava dalgası geliyor
|21 Ağustos 2021 23:02
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Meteoroloji uzmanlarına göre yeni bir sıcak hava dalgası kapıda. Sıcak hava, özellikle Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alacak. Günlerce alevlerin etkisinde kalan bölgelerde yangın riski de artacak.
Salı gününe kadar Ege'de sıcaklık ağustos ortalamasının 2-3 derece üzerinde seyredecek. İzmir'de nem oranı yüzde 30'lara, Aydın ve Manisa'da ise yüzde 15'e kadar düşecek.
Sıcak hava ve neme ek olarak Ege'de yer yer kuvvetli rüzgar da görülecek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sıcak hava uyarısını "İzmir Dikkat" notuyla paylaştı.
Yangın riskine karşı uyarı
Sıcak hava dalgasıyla birlikte Ege ve Akdeniz'de ormanlar yine risk altında. Bu nedenle vatandaşların yürüyüş ve piknik yapmak için güvenli mesire alanlarını tercih etmesi yetkililer tarafından özellikle vurgulanıyor.
Ülkenin pek çok noktasında yangınların önüne geçmek amacıyla ormanlara giriş yasaklanmıştı. Yangın riski olan bölgelerde önlemler artırıldı.
Bahar Toprak
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