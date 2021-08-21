ÖTV indi, talepler patladı: Araç almak için sıraya giriyorlar
|21 Ağustos 2021 23:04
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ÖTV düzenlemesiyle bazı sıfır araçların fiyatları düştü. Ancak bu fırsattan yararlanmak için bayilere gidenler, bazı araçları bulamadı.
Küresel bazda yaşanan çip krizi ve stoklardaki yetersizlik piyasaya da yansıdı. Bayiler indirimle birlikte artan talebe cevap vermekte zorlanıyor.
"Yarı iletken malzeme dediğimiz çip bulunamadığı için sıkıntı yaşamakta"
Otomobil Satış Müdürü Muharrem Yazıcı, "Pandeminin de etkisiyle global anlamda uluslararası tedarik zincirinde problem oldu. Yarı iletken malzeme dediğimiz çip bulunamadığı için özellikle otomotiv sektöründeki üretici firmalar sıkıntı yaşamakta" diye konuştu.
Bayiler ise araç almak isteyenlere ileri bir tarih için sıra veriyor. Yetkililer, sıfır araç almak isteyen müşterilere 1 ay sonrası için temin yapılabildiğini söylüyor.
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