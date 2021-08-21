https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖTV indi, talepler patladı: Araç almak için sıraya giriyorlar

ÖTV düzenlemesiyle araç fiyatları düştü ama piyasada araç sıkıntısı yaşanıyor. Artan talep ve çip sıkıntısı nedeniyle üretiminin azalması, piyasada sıfır araç bulmayı zorlaştırıyor. Araç almak isteyeneler 1 ay sıra beklemek zorunda kalıyor.
21 Ağustos 2021 23:04
+Aa- Yazdır
ÖTV indi, talepler patladı: Araç almak için sıraya giriyorlar

ÖTV düzenlemesiyle bazı sıfır araçların fiyatları düştü. Ancak bu fırsattan yararlanmak için bayilere gidenler, bazı araçları bulamadı.

Küresel bazda yaşanan çip krizi ve stoklardaki yetersizlik piyasaya da yansıdı. Bayiler indirimle birlikte artan talebe cevap vermekte zorlanıyor.

"Yarı iletken malzeme dediğimiz çip bulunamadığı için sıkıntı yaşamakta"

Otomobil Satış Müdürü Muharrem Yazıcı, "Pandeminin de etkisiyle global anlamda uluslararası tedarik zincirinde problem oldu. Yarı iletken malzeme dediğimiz çip bulunamadığı için özellikle otomotiv sektöründeki üretici firmalar sıkıntı yaşamakta" diye konuştu.

Bayiler ise araç almak isteyenlere ileri bir tarih için sıra veriyor. Yetkililer, sıfır araç almak isteyen müşterilere 1 ay sonrası için temin yapılabildiğini söylüyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İGA'dan İngiltere'nin seyahat listesine ilişkin açıklama
21 Ağustos 2021 21:05		 Karadeniz'de en büyük keşfin yıl dönümü
21 Ağustos 2021 15:52
Trabzon Havalimanı, yeniden uçuşlara açıldı
21 Ağustos 2021 15:13		 TSK kullanmaya başladı, yurt dışından da talep geldi
21 Ağustos 2021 14:55
İkinci el araç alacaklara uyarı
21 Ağustos 2021 13:50		 Anadolu şehirlerinde e-ticarete ilgi artıyor
21 Ağustos 2021 13:25
Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak
21 Ağustos 2021 11:50		 Savunmadaki büyük buluşma IDEF sınırları zorluyor
21 Ağustos 2021 11:15
Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmada son 10 güne girildi
21 Ağustos 2021 11:13		 'Geri dönüştürülebilir atıklara depozito uygulanmasını destekliyoruz'
21 Ağustos 2021 11:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 22 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?23:56 - Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı23:42 - Tren hemzemin geçide giren otomobili biçti: 2 ölü23:40 - Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala fenalaşarak yere yığıldı23:21 - Alçı'dan Ceyhan'a yanıt: Sevimli huysuzluğunu seviyorum
23:06 - Aşılanma oranı artan illerde vaka sayılarında düşüş yaşanıyor23:04 - ÖTV indi, talepler patladı: Araç almak için sıraya giriyorlar23:02 - Sıcak hava dalgası geliyor22:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir restorana uğradı22:45 - Sabah Gazetesi: Memura 2 puan refah payı verilebilir22:20 - Selvi'den 'Hocam Türkiye'ye dön artık' açıklaması
22:03 - Ordu'da 900 yataklı şehir hastanesi yükseliyor21:59 - Yarım asırdır takım elbiseyle televizyon tamir ediyor21:56 - Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı21:46 - Kabil'deki 379 Türk vatandaşı daha ile tahliye edildi21:31 - TİHEK'ten çocuksuz restoran için 'insan hakları ihlali' uyarısı
21:16 - Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?
22 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emelkoca 1
kolları altın bilezik dolu kadın 2
Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 2
biontech sonra sinovac'ın yapılması 1
Toplu sözleşmenin patenti 2
rüya 1
mutfaktaki erkek 1
şu anda dinlenen türkü 2
kadrolu mutfak sineği 1
ambulans siren sesi 2
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam