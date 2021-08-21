Aşılanma oranı artan illerde vaka sayılarında düşüş yaşanıyor

Yurt genelinde 45 milyon 636 bin 614 kişi ilk doz aşısını oldu. Ancak bu sayı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin dolup taşmasına engel olmadı.

Yoğun bakımları aşılarını olmayanlarla doldu

Koronavirüs tedavileri hastanelerde devam eden vatandaşların aşı karneleri oldukça zayıf. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören vatandaşların yüzde 90'ından fazlasının hiç aşı olmadığı biliniyor. Çare ise çift doz aşı olmakta....

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Arzu Ceren Yiğit, çift doz aşı ya da tam doz aşı yapılan kişilerin yoğun bakımlarda neredeyse hiç olmadığını, ya da çok kısa süreli yatışları olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Aşılanma risk seviyesini düşürüyor

Aşılamada 2'nci doz ortalaması yüzde 50'nin altında. Bu oran ise çok sayıda kişinin hala salgından tam olarak korunamadığı anlamına geliyor

Aşılanma oranlarının yüksek olduğu illerde ise durum umut verici. Bu illerden birisi de Zonguldak. Kentte, aşılanmanın artmasıyla vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı.

Diyarbakır'da kontrol noktaları mobil aşı stantları kuruldu

Diyarbakır, koronavirüs haritasında kırmızı kategoriden çıktı.

Risk tablosundaki iyileşmede kentte kurulan mobil aşı stantlarının önemi büyük.

Vatandaşlar aşılarını şehrin giriş ve çıkışlarında jandarma kontrol noktasındaki stantlarda dahi olabiliyor.

Aydın'da gençler aşıya koştu

Aydın aşılanma oranında ilk 10 il arasına girdi. Haritada mavi renge dönen ilde aşılama sayesinde vaka sayısı oranı bir haftada 100 binde 69'dan 39'a kadar geriledi. 18 yaş altı gençler de ildeki aşı seferberliğine katıldı.

Manisa ve Denizli valilerinden "aşı ve maske" uyarısı

Denizli ve Manisa'da ise yetkililerden vaka artışı uyarısı geldi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte 20 Ağustos'ta vaka sayılarının geçen yılın aynı gününe göre yaklaşık iki katı düzeyinde olduğunu belirterek sosyal mesafe uyarısı yaptı, "Aşı olun, güvende kalın" mesajını paylaştı.

Vaka sayılarının 100 binde 192'ye ulaştığı Denizli'de de Vali Ali Fuat Atik, sosyal medyadan aşı çağrısı yaptı.

Yoğun bakımlardaki aşısız hastalara dikkat çeken Atik, "Lütfen aşı olun, güvende kalın" ifadelerini kullandı.