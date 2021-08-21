Alçı'dan Ceyhan'a yanıt: Sevimli huysuzluğunu seviyorum
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Ceyhan'ın, "Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur" dediği Alçı, "Sevimli huysuzluğunu seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.
|21 Ağustos 2021 23:21
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a bugünkü yazısıyla yanıt verdi.
Nagehan Alçı'nın kendisini eleştirdiği yazısına, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur" sözleriyle karşılık vermişti. Ceyhan'ın sözlerine Alçı'dan bugün yanıt geldi.
Ceyhan'ın sert sözlerinin nedeninin, Bilim Kurulu üyeliğine kabul edilmemesinin kendisinde yarattığı hayal kırıklığı olduğunu belirten Alçı, "Benimle ilgili söylediklerine de hiç kızmıyorum. Sevimli huysuzluğunu seviyorum da ayrıca." ifadelerini kullandı.
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