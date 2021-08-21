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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala fenalaşarak yere yığıldı

Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşarak kendini yere bırakan Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
21 Ağustos 2021 23:40
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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala fenalaşarak yere yığıldı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı. Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N'Sakala'ya müdahalede bulundu.

Daha sonra Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu arada Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, N'Sakala'nın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
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