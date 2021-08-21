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Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı

Nevşehir'in Ortahisar beldesinde sıcak hava balonu imal eden firma tarafından roket figürlü sıcak hava balonu üretildi. Test uçuşu başarıyla gerçekleştirilen "roket balon" gelecek hafta düzenlenecek olan "Uluslararası 2. Kapadokya Balon Festivali'nde çok sayıda figürlü balonla birlikte bölge semalarında uçacak.
21 Ağustos 2021 23:56
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Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı

Yerli imkanlarla sıcak hava balonu üretimi yapan Pasha Balloons tarafından imal edilen roket figürlü balon, test uçuşu için Avanos ilçesine getirildi. Yapılan hazırlıkların ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu bölge semalarına renk kattı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, gazetecilere, ilkini 2019 yılında düzenledikleri balon festivalinin ikincisini 27-29 Ağustos'ta gerçekleştireceklerini, festival için firmalarında çeşitli figürlerde sıcak hava balonu üretimi yaptıklarını belirtti.

Firma olarak yurt içi ve yurt dışındaki talepler doğrultusunda sıcak hava balonu ürettiklerini aktaran Aydoğan, organize ettikleri festival ile de dünyada en yoğun balon uçuşunun yapıldığı bölgeye dikkati çektiklerini söyledi.

Festivale İspanya ve Portekiz'den de katılımların olacağını kaydeden Aydoğan, "Ürettiğimiz ilk özel şekilli balonlar ve yurt dışından gelecek olan sıcak hava balonlarının katılımıyla festival düzenleyeceğiz. Firma olarak, kalp, roket ve Türk Bayrağı şeklinde üç figürlü balon üretmeyi başardık. Bu balonlar ortalama 3-4 ayda üretiliyor. Roket şeklindeki balonu üç ayda ürettik. 6 yaşındaki oğlum Metehan'ın 'Neden roket şeklinde balonumuz yok?' demesinin ardından tasarladık. Türkiye'deki ilk balonu üretmemizin ardından milliyetçiliğimizi de göstermek adına Türk bayrağı şeklinde de balon ürettik. Bu dünyanın uçan en büyük Türk bayrağı olacak. Dünya'da sıcak hava balonuyla en yoğun uçuş yapılan nokta Kapadokya, amacımız Kapadokya'yı dünyadaki diğer balon festivallerini geçerek örnek bir balon festivali konumuna getirmektir." dedi.
Anadolu Ajansı
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