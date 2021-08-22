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22 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

22 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Ağustos 2021 00:02
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22 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban hakimiyeti sonrası gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek.

(İstanbul/10.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesinde, üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.

(Kaloşvar/17.30)

3- Süper Lig'in 2. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir, Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/19.15/İzmir/İstanbul/21.45)

4- TFF 1. Lig'in 2. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor, MKE Ankaragücü-Kocaelispor ve Manisa-Denizlispor maçları yapılacak.

(Balıkesir/İstanbul/17.00/Ankara/19.15/Manisa/21.45)

***

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Anadolu Ajansı
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