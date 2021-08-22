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360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: Kayıp çanta Elazığ'da bulundu

Kırıkkale'de bir dinlenme tesisinde düşürülen çanta, 360 saatlik kamera kayıtlarının saniye saniye incelenmesi sonucu Elazığ'da bulunarak sahibine teslim edildi.
22 Ağustos 2021 06:12
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360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: Kayıp çanta Elazığ'da bulundu

Kırıkkale'de bir dinlenme tesisine mola vermek için gelen Sultan Ö. (32), otomobilinin üstünde çantayı unuttu. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra çantasının olmadığını fark eden Sultan Ö, geri döndüğünde bir daha çantasını bulamadı. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Sultan Ö, içerisinde ziynet eşya, para ve cep telefonu olduğu çantanın bulunması için ifade verdi.

Jandarma ekipleri, dinlenme tesisinde ve çevresinde arama yaptı. Tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Ekipler, 2 günde yaklaşık 15 kameradan kayıt edilen 360 saatlik görüntüleri saniye saniye inceledi. Şüpheli bir otomobil, tesise 2 kilometre uzaklıktaki bir güvenlik kamerasına takıldı. Sürücü, emniyet şeridi üzerine geri giderek yolda gördüğü çantayı alıp kayıplara karıştı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından aracın plakasını belirleyen ekipler, Avusturya'ya ait yabancı plakalı aracın kısa süre önce Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını ve olay günü Kırıkkale üzerinden Elazığ'a gittiğini belirledi. Gümrük kayıtlarından araç sahibinin 8 yıl önce Türk vatandaşlığından çıkarıldığını tespit eden ekipler, eski TC kimlik numarası üzerinden akrabalarına, oradan da sürücü D.A'ya (40) ulaştı.

Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığına davet edilen D.A, 2 gün sonra Kırıkkale'ye gelerek yoldan bulduğu çantayı teslim etti. D.A, cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Durumdan haberdar edilen mağdur Sultan Ö, eşyalarının bulunmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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