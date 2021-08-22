Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Van'da 'şok ev' operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok eve yapılan operasyonda, 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
|22 Ağustos 2021 06:20
|+Aa- Yazdır
Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde 2 katlı bir binanın arka duvarının üzerine brandayla örülen ve 'şok ev' olarak adlandırılan sağlıksız yere gizlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Saniye saniye görüntülenen operasyonu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın polis helikopterinden takip etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık taramasının ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı
22 Ağustos 2021 07:42
|Refüjdeki ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
22 Ağustos 2021 07:12
|Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktı iddiası
22 Ağustos 2021 06:27
|360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: Kayıp çanta Elazığ'da bulundu
22 Ağustos 2021 06:12
|Tren hemzemin geçide giren otomobili biçti: 2 ölü
21 Ağustos 2021 23:42
|Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu
21 Ağustos 2021 18:23
|İzinsiz pankart astığı için gözaltına alınmıştı, saldırıya uğradı
21 Ağustos 2021 17:57
|Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti
21 Ağustos 2021 17:14
|Kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltında
21 Ağustos 2021 16:02
|İnternetten otomobil almak istedi, 119 bin lira dolandırıldı
21 Ağustos 2021 15:18