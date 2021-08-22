Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktı iddiası

KDK'DAN, İSTİFA SONRASI DÖNÜŞ TALEPLERİNİN REDDEDİLMESİYLE İLGİLİ EMSAL KARAR Kamu Denetçiliği Kurumu, istifa sonrası dönüş talebini reddeden Gençlik ve Spor Bakanlığıyla "ilgili başvuruda, idarenin atama konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hangi unvan için ve kim için kullanacağı konusunda Kurumumuzca bir karar verilmesine imkan bulunmamaktadır. " denildi.