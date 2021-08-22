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Yapılandırma için son 10 gün

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor.
22 Ağustos 2021 06:50
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Yapılandırma için son 10 gün

Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri, 30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, öğrenci kredileri gibi birçok borç, yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.

Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.

C. Fırat Aydoğmuş
Türkiye
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