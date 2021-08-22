Aşı ve 'güvenli turizm sertifikası'nın etkisi: İngiltere yasağı kaldırıyor

Pandemi öncesinde ülkemize en fazla turist gönderen ülkeler listesinde üçüncü sırada yer alan İngiltere, Türkiye'ye koyduğu seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor. The Times gazetesine konuşan hükümete yakın kaynaklar, kritik kararın önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtti. İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi Türkiye'nin turizm alanındaki en büyük rakiplerinin ise kırmızı listede kalacağı ifade ediliyor. Hükümet kaynakları daha önce 25 Temmuz tarihinde yasakların kaldırılacağını açıklamış, İngiltere'nin en büyük turizm acentesi "JET2" Türkiye biletlerini satışa çıkarmıştı. Ancak artan vakalar sebebiyle karardan vazgeçilmişti.

TÜRKİYE ÇOKTAN HAK ETTİ

PC Agency seyahat danışmanlığının kurucusu Paul Charles "Türkiye özellikle otellerde ve diğer turistik bölgelerde en iyi salgın tedbirlerini alan ülke konumunda bulunuyor. Enfeksiyon oranlarını düşürmek için hem hükümet hem de turizm sektörü tüm gücüyle çalışıyor. Türkiye yeşil listede olmayı çoktan hak ediyor" açıklamasında bulundu. Alınan kararda da Türkiye'nin aldığı bu önlemlerin etkili olduğu vurgulanıyor. İngiltere'de yapılan araştırmalara göre, Türkiye'den İngiltere'ye gelenlerin ise yalnızca yüzde 1,7'sinde pozitif sonuç çıktığı, bu oranın birçok ülkeden daha iyi olduğu belirtildi.

MEYVELERİ TOPLUYORUZ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, seyahatlerde aşılama şartı arandığını hatırlatarak "Karar, turizm sektörüne mutlaka olumlu yansıyacaktır. Net bir bilgi almamakla birlikte, ülkemiz adına önemli bir gelişme. Ülkemizin sağlık alanında attığı adımların meyvelerini topluyoruz. Vaka sayısında en tepeden düşüş, aşılamadaki başarı, bu sonuçları getiriyor. İngiltere'de halen birçok ülke kırmızı listede" diye konuştu. İngiliz turistlerin ağırlıklı olarak Ege kıyılarını tercih ettiğini dile getiren Çorabatır "Pandemi öncesi 2,3 milyonun üzerinde İngiliz turist geliyordu. Bu, zamanla yakalanabilecek bir sayı... Şimdilik kapıların açılması bile çok önemli" dedi.

KAAN ZENGİNLİ