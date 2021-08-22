https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Mutabakat olursa Afganistan'da kalırız, risk görürsek 24 saatte çekiliriz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganlar istediği sürece Türkiye'nin Afganistan'da kalacağını söyledi: "Görüşmelerde muhataplarımıza mutabakat olursa kalacağımızı söyledik. Havaalanı kapanırsa bütün Afganistan kültürden sağlığa, ekonomiden ticarete kapanır. Afgan kardeşlerimiz zarara uğramasın. Biz de 6 senedir bu işi yapıyoruz. Biz bu göreve devam edelim. Tabii ki tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz."
22 Ağustos 2021 07:10
+Aa- Yazdır
'Mutabakat olursa Afganistan'da kalırız, risk görürsek 24 saatte çekiliriz'

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, hafta içi Türk savunma sanayiinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıktığı, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen fuara ilgi büyüktü.

Cuma sabahı, fuar alanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la buluştuk. Ürünlerin sergilendiği stantları gezdikten sonra, kendisiyle sohbet ettik, gündemdeki konulara dair sorularımızı yönelttik.

İşte Bakan Akar'ın açıklamaları.

HAVALİMANINDA DURUM

"Askeri birliklerimiz güven içinde, emniyetle görevlerini eksiksiz yapmaya çalışıyorlar. Birinci gün Taliban şehre girince yerli, sözleşmeli personel görev yerlerini terk ettiği için halk havaalanına girdi. Bu durum 24 saat sürdü.

Daha sonra TSK unsurları, Almanlar, İngilizler ve ABD'lilerle birlikte yerel bazı Afgan unsurları ile pist uçuşlara hazır hale getirildi. Şu anda uçuşa açık, iniş kalkış yapılıyor. Temaslarımız devam ediyor."

MUHARİP GÖREVİMİZ YOK

Türkiye'nin 20 yıldır Afganistan'da bulunduğunu hatırlatan Akar, son 6 yıldır da havalimanının işletmesinin Türkiye tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Akar, Türkiye'nin Afganistan misyonunu şu cümlelerle anlatıyor:

"Bizim yüzyıllardan beri Afganistan ile tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. 20 yıldan beri oradayız, 6 yıldan beri de havaalanını işletiyoruz.

Bizim herhangi bir muharip görevimiz olmadı. Tamamen teknik, idari, insani çalışma. Bizim çalışmamız bundan ibaret. Bunu yaptık. Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Bizim herhangi bir gizli gündemimiz yok.

SİNYALLER OLUMLU AMA TAMAMEN İYİMSERLİK DE YOK

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sözlerinden Ankara'nın Mehmetçik'in güvenliğini önceleyen bir tutumla hareket ettiği, bu anlamda her türlü senaryo için hazırlık içinde olunduğu anlaşılıyor.

İşlerin tersine gitmesi halinde, hızlı bir tahliye yapılabilmesi için, Kabil'e 1 saatlik mesafesi olan İslamabad'a uçaklar konuşlandırılmış.
Sözün burasında Bakan Akar'a yönelttiğim "Bir anlaşmaya varılırsa mı orada kalacağız" şeklindeki soruma verdiği cevabı aktarayım:

"Biz ilk günden beri müzakere ederken çeşitli şartlarımızı dile getirdik. Bunların içinde tüm görüşmelerde muhataplarımıza ayrıca orada bir mutabakat olursa kalacağımızı söyledik. Havaalanı kapanırsa bütün Afganistan; kültürden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar her şeyi kapanır. Ayrıca NATO ülkeleri havaalanı kapandığı zaman oradan çekileceklerini söylediler. Onlar çekilirse izole bir devlet oluyorlar, kiminle konuşacaklar. Dolayısıyla Afgan kardeşlerimiz zarara uğramasın, biz de 6 senedir bu işi yapıyoruz. Biz bu göreve devam edelim. Bunun kimseye bir zararı yok. Tabii ki tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz."

SINIRI HER AN İZLİYORUZ

Afganistan meselesinin Türkiye'yi ilgilendiren bir de göç boyutu var. Bakan Akar'a bu konuda da sorular yönelttik.

İşte o sorularımız ve Akar'ın verdiği cevaplar:

-On binlerce insan geliyor gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Bu kadar insan geliyor mu?

Öyle bir şey yok.

-İran-Suriye sınırında toplam kaç km fiziki önlem alınabildi, duvar örüldü?

Oraya bir fabrika kuruldu, kalıpları döküyor hemen duvar yapılıyor. İran sınır bölgesinde yüzde 65'e ulaştı. Duvar yapım çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte hendekler, tel örgüler var. Arazi düz ve açık. En ufak hareket hemen görülür.

ALGILARLA UĞRAŞIYORUZ

-Ortaya atılan görüntüler nereden geliyor?

Gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Hudutlarda öyle görüntülerin çekilmesi mümkün değil. Engeller var, hudut birlikleri var, jandarma var, polis var, yol kontrol noktaları var. Bütün alanlarda İHA'lar faal. Belki Sayın Cumhurbaşkanımız'a arz edip muhalefetle gidip konuşacağız. Biz bu konuda oluşturulmak istenen algı ile uğraşıyoruz. Hudutlardaki mevcudumuzu olası bir hareketliliğe karşı artırdık. Komandolarımız, keşif bölümlerimiz var. Ayrıca açık bir arazi. İHA/SİHA var. Kuleler var, buralarda gece-gündüz görüş cihazları var. Buralardan sınırların büyük bölümünü görmek mümkün.

Ordumuz FETÖ'den temizlendikçe güçleniyor

İstihbarat birimlerimizden, savcılıklarımızdan, öz kaynaklarımızdan çıkan ne varsa gereği yapıldı yapılıyor. İlk günkü şiddetle devam ediyor. Bugüne kadar 23 bin 582 kişi ihraç oldu. Bunlardan 8 bin 635'i bakan onayıyla atıldı. Temizlendikçe güçleniyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor. FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz.

F-35'i bir şekilde hallederiz ama YPG'yi çözmeden bir yere varamayız

Suriye'deki en önemli problemimiz YPG. Bunu hep söylüyoruz: ABD ile S400 ve F35 meselelerini bir şekilde, öyle ya da böyle çözebiliriz. Ama YPG'yi çözmeden bir yere varamayız. 'YPG terörist değil' diyorlar. Aklımızla alay ediyorlar. Nitekim bazı sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, emekli askerler orada YPG'nin terörist olduğunu söylüyor. Ama maalesef bizim müttefikimiz onlara hala silah, araç-gereç, cephane veriyor.

Yunanistan'da bizim tezlerimizi savunanlar çoğaldı

Yunan halkı ile sorunumuz yok. Yunan komşumuzun asker ve siyasi yöneticileriyle halkını ayırmak lazım. Biz hak alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız azimliyiz ve buna da muktediriz.

ÜSTÜNLÜK SAĞLAYAMAZLAR

Ne yaparlarsa cevabını alırlar. Emekli Yunan askerlerden bazıları, siyasiler, diplomatlar, akademisyenler. Yunanistan'da görüşlerimizi telaffuz eden insanların sayısı çoğaldı. Bunlar önemli. Ayrıca 3-5 kullanılmış uçak almakla, 3-5 gemi ile TSK'ya karşı üstünlük sağlamayı beklemeyin. Bu beyhude bir gayret. Hem bu kadar dış borcunuz varken böyle bir maceraya girmeniz Yunan halkının refahına karşıdır, onun hayatını zorlaştırır.

Bazı şeylerin konuşulmadan anlaşılması lazım

Bakan Akar, sohbetimizin hemen girişinde, daha soru cevaplara geçmeden, göç bahsi üzerinden yürütülen kampanyalardan duyduğu rahatsızlığı ifade eden cümleler kurdu.

"Devlet politikası olduğunda hepimizin birleşmesi lazım" dedi, "Bir yerde buluşmamız lazım" diye devam etti.

Her seferinde rekabet içinde olursak bunun sonunda bir yere varamayız, dedikten sonra çok ince bir noktaya değindi. Şu sözlerle:

"Savunma ve güvenlik konularında bazı şeylerin konuşulmadan anlaşılması lazım. Çünkü bu konularda her şeyi açıklamıyoruz. Bazı şeylerin olduğunu kabul etmek lazım, arkasındaki bir takım gelişmeleri tahayyül etmek lazım. Biz Mehmetçiğe zarar gelmesine izin verebilir miyiz? Böyle bir şeyi göze alabilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? İster milli dokümanlarımızda ister NATO dokümanlarında birinci madde 'personelin güvenliği'. Personel güvenliğinden sonra diğer faaliyetlerin icrası geliyor."

MEHMET ACET
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
22 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Ağustos 2021 00:02		 Alçı'dan Ceyhan'a yanıt: Sevimli huysuzluğunu seviyorum
21 Ağustos 2021 23:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir restorana uğradı
21 Ağustos 2021 22:59		 Selvi'den 'Hocam Türkiye'ye dön artık' açıklaması
21 Ağustos 2021 22:20
Kabil'deki 379 Türk vatandaşı daha ile tahliye edildi
21 Ağustos 2021 21:46		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
21 Ağustos 2021 20:49
Bakan Soylu, şehit Uzman Onbaşı'nın ailesiyle görüştü
21 Ağustos 2021 20:43		 Fuat Oktay: İki ilimizi 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız
21 Ağustos 2021 19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
21 Ağustos 2021 19:18		 Soylu, öğrencileri kurtaran emekli astsubaya teşekkür etti
21 Ağustos 2021 18:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:42 - Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı07:39 - Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL07:30 - Hastanede yatanların yüzde 95.8'i aşısız07:20 - Devlet göçmen kaçakçılığı yaparsa: İran 10 köyü boşaltıp asker yerleştirdi07:12 - Refüjdeki ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti07:10 - 'Mutabakat olursa Afganistan'da kalırız, risk görürsek 24 saatte çekiliriz'
06:58 - Aşı ve 'güvenli turizm sertifikası'nın etkisi: İngiltere yasağı kaldırıyor06:50 - Yapılandırma için son 10 gün06:44 - Meteorolojiden il il sağanak uyarısı- Haritalı06:35 - Sayıştay, Sosyal Denge Tazminatı'ndan prim kes diyor, kurumlar kesmiyor!06:27 - Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktı iddiası06:20 - Van'da 'şok ev' operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
06:12 - 360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: Kayıp çanta Elazığ'da bulundu00:02 - 22 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?23:56 - Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı23:42 - Tren hemzemin geçide giren otomobili biçti: 2 ölü
23:40 - Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala fenalaşarak yere yığıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?
22 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Meteorolojiden il il sağanak uyarısı- Haritalı
'Mutabakat olursa Afganistan'da kalırız, risk görürsek 24 saatte çekiliriz'
360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: Kayıp çanta Elazığ'da bulundu
Devlet göçmen kaçakçılığı yaparsa: İran 10 köyü boşaltıp asker yerleştirdi
Sayıştay, Sosyal Denge Tazminatı'ndan prim kes diyor, kurumlar kesmiyor!
Yapılandırma için son 10 gün
Aşı ve 'güvenli turizm sertifikası'nın etkisi: İngiltere yasağı kaldırıyor
Refüjdeki ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teknolojiye neden gıcığım 2
en dokunaklı film sahnesi 1
toptan app 1
ilk kez uçağa binen insan 1
4.doz aşı kararı 2
ambulans siren sesi 2
şu anda dinlenen türkü 3
Ali mühendis 2
çubuk kraker 1
avustralyada araba fiyatları 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam