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Refüjdeki ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan 1 kişi Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|22 Ağustos 2021 07:12
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.
Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan 1 kişi ise Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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