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Hastanede yatanların yüzde 95.8'i aşısız

Koronavirüs ile mücadelede aşılanmanın önemi Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği'nin (ŞUAHED) yaptığı çalışmayla birkez daha ortaya çıktı.
22 Ağustos 2021 07:30
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Hastanede yatanların yüzde 95.8'i aşısız

Milliyet'ten Hande Atılgan'ın haberine göre; Aşılama oranının düşüklüğü nedeniyle, "çok yüksek riskli" illerin yer aldığı "kırmızı" kategoride yer alan Şanlıurfa'da, il genelinde servislerde yatan hastaların yüzde 95.8'inin aşısız ya da eksik doz aşılı olduğu, yoğun bakım hastalarında ise bu oranın yüzde 96'yı bulduğu belirlendi. Kentte 1 Temmuz-17 Ağustos arasında hayatını kaybedenler arasında aşısı tamamlanmış hiç kimse bulunmuyor.

17 Ağustos itibarıyla il genelinde serviste yatan 334 hastanın yüzde 60.8'i aşısız, yüzde 35'i de eksik dozlu. Serviste yatanlardan aşıları tam olanların oranı ise yalnızca yüzde 4.2. Benzer durum yoğun bakım servislerinde de yaşanıyor. Yoğun bakım servislerindeki 158 hastanın yüzde 66.1'ini aşısızlar, yüzde 30.4'ünü eksik doz aşılılar oluşturuyor. Yoğun bakım hastalarının da sadece yüzde 3.5'i tam aşılı.

Kentte 1 Temmuz-17 Ağustos arasında hayatını kaybedenlere ilişkin tutulan kayıtlara göre ise vefat eden 104 kişinin 55'i aşısızken, 49'unun ise aşı dozları tamamlanmamıştı.

Milliyet
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