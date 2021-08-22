Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL

PANDEMİNİN etkisi ile uzun süre boş kalan ve gelir kaybı yaşayan şehir otellerinde toparlanma başladı. Uluslararası fuarlar ve organizasyonlar bu dönemde otellere can suyu oldu. İstanbul'da otel işletmecilerinin dört gözle beklediği etkinliklerden biri olan Formula 1, 1-2-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

6 KAT ARTIŞ



Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Portföyünde 21 otel olan Akfen GYO'nun genel müdürü Sertaç Karaağaoğlu, dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu olarak görülen Formula'nın etkisiyle bölgedeki otellere yoğun talep olduğunu söyledi. Karaağaoğlu, "Tuzla'da 280-300 lira olan gecelik oda fiyatı 6 kat arttı, 2 bin liraya kadar geldi. Etkinlik 3 gün ama gelen talep ve fiyatlar 1 hafta 10 gün böyle olur" dedi. Karaağaoğlu'nun verdiği bilgiye göre talep Formula'nın yapılacağı bölgede yoğunlaşsa da Anadolu Yakası'nın geneli olumlu etkilendi.

3 GECE 23 BİN TL

Biz de otel rezervasyonu yapan bir internet sitesinden fiyatlara baktık. 1 Ekim-4 Ekim arasında 5 yıldızlı bir otelde tek kişi 3 gece konaklama için istenen ücret 23 bin 617 liraya kadar çıkıyor. Aynı otelde 1-4 Eylül'de verilen fiyat 2 bin 518 lira. Başka bir otelde yine 1-4 Ekim tarihinde tek kişi konaklama için 10 bin 950 lira ücret talep edilirken, eylülde bu rakam 3 bin 328 liraya düşüyor. Daha uygun fiyatlı 3 yıldızlı bir otelde yine tek kişi 3 gece için eylülde 1.181 lira, Formula 1 tarihlerine denk gelen 3 günde 5 bin 539 lira isteniyor.

'SALGININ İZLERİ SİLİNDİ'



AKFEN GYO'nun yeni dönem yatırımlarını konuşmak için bir araya geldiğimiz Sertaç Karaağaoğlu, portföylerinin şehir otellerinden oluşması sebebiyle geçen yıl pandemi kaynaklı gelir düşüşlerinin yüzde 54'ü bulduğunu söyledi. Bu senenin başından itibaren yeni adımlar atarak gelirlerinde artış sağladıklarını dile getiren Karaağaoğlu, "6 aylık dönemde sağladığımız yeniden yapılanma ile koronavirüsün yarattığı olumsuz tabloyu silerken, pandemi öncesi rakamları da yakalıyoruz. Gelirlerimiz 2021 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 182 artış göstererek 63.9 milyon TL'ye çıktı. Elde ettiğimiz olumlu finansal tablolarımızla gelecek dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırımlara odaklanacağız" dedi.

YENİ YATIRIMA HAZIR

2021 yılı başından itibaren 52.5 milyon Euro'luk yatırımla portföyüne Bodrum Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya öğrenci yurtlarını ekleyen Akfen GYO, portföyünü 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binası olarak yeniden yapılandırdı. Bu dönemde Accor Grubu'yla kira sözleşmesini de revize ederek iyileştirdiklerini söyleyen Karaağaoğlu, "Bu değişiklikle kira gelirlerimiz arttı. 178 milyon Euro'luk borcumuzu yeniden yapılandırdık. Ve bu adımları sermaye artırımlarıyla destekledik. Şimdi yeni yatırımlara başlayabilecek nakitimiz var" diye konuştu.

SAHİBİNDEN SATILIK OTEL



SALGIN sürecinde kimi otellerin ayakta kalamadığını belirten Karaağaoğlu, hem yerli hem de yabancı yatırımlardan 'otellerimizi alın' teklifi geldiğini söyledi. Kapanan ya da kredi borçları nedeniyle bankaya geçen otelleri incelediklerini belirten Karaağaoğlu, "Ayrıca Tuzla ve Ankara'da büyük boş arsalarımız var. Bunlar için en iyi kullanım alternatiflerini araştırıyoruz. Farklı yatırım fırsatlarına açığız. 3 milyon Euro nakitimizle kaldıraç etkisiyle 10 milyon Euro'luk bir yatırım yapabiliriz" ifadelerini kullandı.