https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlardan uyarı! Okula dönüşte bunlara dikkat

1.5 yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler, yüz yüze eğitim için 6 Eylül'ü bekliyor. Ebeveynleri uyaran uzmanlar, uyum sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini vurguluyor
22 Ağustos 2021 07:55
+Aa- Yazdır
Uzmanlardan uyarı! Okula dönüşte bunlara dikkat

Pandemi döneminde dijital kanallara taşınan eğitim öğretim hayatı 6 Eylül'de tekrar yüz yüze yapılmaya başlanacak. 1.5 yıldır okullardan uzak kalan öğrenciler ve ebeveynleri okula dönüş için hazırlıklara başladı.

Yüz yüze eğitimde yaşanabilecek adaptasyon ve uyum sağlama süreçlerine yönelik bazı sorunların yaşanabileceğine dikkat çeken Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) eğitmeni psikolog Burcu Gökbulut, "Dijital eğitim, çocukların adaptasyon süreçlerinde zorluklar yaşamasına sebep oldu. Özellikle okula geri dönüşte bu uyum sürecinin iyi yönetilmesinin önemi çok büyük. Ebeveynlerin bu noktada ise üstlenmeleri ve takip etmeleri gereken sorumluluklar var" dedi.

Gökbulut, bu kritik dönemde nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğine yönelik şu önerilerde bulundu.

BAZI ÇOCUKLAR HUZURSUZ OLABİLİR

Bazı çocuklar, okula duyduğu özlem nedeniyle koşarak gelebilir, bazıları ise okuldan uzaklaşmanın verdiği etkiyle birlikte huzursuz hissedebilir. Ebeveynler okuldan dönüşlerde esnek ve uzlaşmacı bir yaklaşımda olmalı. Bu uyum sürecinin iyi yönetilmesiyle birlikte hızlı ve pozitif bir şekilde çocukların okullarda eğitimine devam etmesi sağlanabilir.

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN

Ebeveynler, çocuklarının gününün nasıl geçtiğine ve okulda neler yaptıklarına yönelik sorularıyla herhangi bir sıkıntının yaşanıp yaşanmadığını anlayabilir. Özellikle bu noktada ebeveynlerin iyi bir dinleyici olması ve onları anlayarak şefkatle yaklaşmaları büyük önem taşır.

GEREKİRSE DESTEK ALIN

Çocukları kaygılandıran farklı bir durum olursa ebeveyn kaynağını araştırmalı ve desteklemeli. Gerekli psikososyal koruma, önleme ve kriz yönetimi durumlarında okul birimlerinden destek alınmalı.

DİSİPLİNİ BOZULABİLİR

Dijitalleşen eğitim anlayışıyla beraber yüz yüze eğitim disiplininde değişimlerin yaşanması anlaşılır karşılanmalı. Bu noktada ailelere düşen sorumluluk yeni düzende olması gereken disiplinin çocuğa aktarılarak hatırlatılması.

ÖĞRETMENLERLE KONUŞUN

Özellikle ilk aylarda ebeveynlerin sınıf öğretmenleriyle düzenli aralıklarla bilgi alışverişinde bulunarak gidişat hakkında bilgi edinmeleri alınabilecek hızlı aksiyonlar noktasında önem taşıyor.

SIKI TAKİP ŞART

İlk aylarda derslerin ve sınıf içi iletişimin de takibi çocukların yüz yüze eğitimde eğitim disiplinini tekrar edinmeleri için önem arz eder. Sıkı bir takip ile hem eğitim disiplini tekrar sağlanabilir hem de yaşanan sıkıntılar anında fark edilerek gerekli önlemler alınabilir.

CEYDA KARAASLAN
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı
22 Ağustos 2021 10:35		 'Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız'
22 Ağustos 2021 10:10
Uzmanlardan küresel ısınma uyarısı: Irak gibi kavrulacağız
22 Ağustos 2021 09:00		 Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL
22 Ağustos 2021 07:39
Meteorolojiden il il sağanak uyarısı- Haritalı
22 Ağustos 2021 06:44		 Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı
21 Ağustos 2021 23:56
Aşılanma oranı artan illerde vaka sayılarında düşüş yaşanıyor
21 Ağustos 2021 23:06		 Sıcak hava dalgası geliyor
21 Ağustos 2021 23:02
Yarım asırdır takım elbiseyle televizyon tamir ediyor
21 Ağustos 2021 21:59		 Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
21 Ağustos 2021 21:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı10:35 - Orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı10:31 - Memurun zam pazarlığında son gün10:21 - İstanbul'da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü10:10 - 'Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız'10:04 - Berberden aşı tarifesi: 1'inci doz aşı olana yüzde 40, 2'nci doz olana yüzde 50 indirim
09:51 - 357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı09:43 - Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına09:40 - Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi salı günü tanıtılacak09:29 - Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı09:20 - 10 kilometreden insan algılıyorlar09:11 - Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı
09:00 - Uzmanlardan küresel ısınma uyarısı: Irak gibi kavrulacağız08:45 - Terör örgütü PKK'ya nokta operasyon: Hepsi vuruldu08:25 - Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı08:10 - Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi düğün yemeğinden zehirlendi08:06 - Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey
07:55 - Uzmanlardan uyarı! Okula dönüşte bunlara dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı
Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey
Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?
Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı
Memurun zam pazarlığında son gün
Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına
Meteorolojiden il il sağanak uyarısı- Haritalı
Uzmanlardan küresel ısınma uyarısı: Irak gibi kavrulacağız
Devlet göçmen kaçakçılığı yaparsa: İran 10 köyü boşaltıp asker yerleştirdi
Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Miras kavgası 1
biontech sonra sinovac'ın yapılması 1
Toplu sözleşmenin patenti 2
teknolojiye neden gıcığım 2
eğlenmek 1
Karakolda ayna var 2
uyurken yastıkların dibine gömülmek 1
ambulans siren sesi 2
domuz gribi 1
yaşarken ölmek 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam