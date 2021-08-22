Uzmanlardan uyarı! Okula dönüşte bunlara dikkat

Pandemi döneminde dijital kanallara taşınan eğitim öğretim hayatı 6 Eylül'de tekrar yüz yüze yapılmaya başlanacak. 1.5 yıldır okullardan uzak kalan öğrenciler ve ebeveynleri okula dönüş için hazırlıklara başladı.

Yüz yüze eğitimde yaşanabilecek adaptasyon ve uyum sağlama süreçlerine yönelik bazı sorunların yaşanabileceğine dikkat çeken Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) eğitmeni psikolog Burcu Gökbulut, "Dijital eğitim, çocukların adaptasyon süreçlerinde zorluklar yaşamasına sebep oldu. Özellikle okula geri dönüşte bu uyum sürecinin iyi yönetilmesinin önemi çok büyük. Ebeveynlerin bu noktada ise üstlenmeleri ve takip etmeleri gereken sorumluluklar var" dedi.

Gökbulut, bu kritik dönemde nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğine yönelik şu önerilerde bulundu.

BAZI ÇOCUKLAR HUZURSUZ OLABİLİR

Bazı çocuklar, okula duyduğu özlem nedeniyle koşarak gelebilir, bazıları ise okuldan uzaklaşmanın verdiği etkiyle birlikte huzursuz hissedebilir. Ebeveynler okuldan dönüşlerde esnek ve uzlaşmacı bir yaklaşımda olmalı. Bu uyum sürecinin iyi yönetilmesiyle birlikte hızlı ve pozitif bir şekilde çocukların okullarda eğitimine devam etmesi sağlanabilir.

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN

Ebeveynler, çocuklarının gününün nasıl geçtiğine ve okulda neler yaptıklarına yönelik sorularıyla herhangi bir sıkıntının yaşanıp yaşanmadığını anlayabilir. Özellikle bu noktada ebeveynlerin iyi bir dinleyici olması ve onları anlayarak şefkatle yaklaşmaları büyük önem taşır.

GEREKİRSE DESTEK ALIN

Çocukları kaygılandıran farklı bir durum olursa ebeveyn kaynağını araştırmalı ve desteklemeli. Gerekli psikososyal koruma, önleme ve kriz yönetimi durumlarında okul birimlerinden destek alınmalı.

DİSİPLİNİ BOZULABİLİR

Dijitalleşen eğitim anlayışıyla beraber yüz yüze eğitim disiplininde değişimlerin yaşanması anlaşılır karşılanmalı. Bu noktada ailelere düşen sorumluluk yeni düzende olması gereken disiplinin çocuğa aktarılarak hatırlatılması.

ÖĞRETMENLERLE KONUŞUN

Özellikle ilk aylarda ebeveynlerin sınıf öğretmenleriyle düzenli aralıklarla bilgi alışverişinde bulunarak gidişat hakkında bilgi edinmeleri alınabilecek hızlı aksiyonlar noktasında önem taşıyor.

SIKI TAKİP ŞART

İlk aylarda derslerin ve sınıf içi iletişimin de takibi çocukların yüz yüze eğitimde eğitim disiplinini tekrar edinmeleri için önem arz eder. Sıkı bir takip ile hem eğitim disiplini tekrar sağlanabilir hem de yaşanan sıkıntılar anında fark edilerek gerekli önlemler alınabilir.

CEYDA KARAASLAN