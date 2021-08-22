https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın etkinliğinin araştırıldığı yeni bir çalışma başlatıldı. İstanbul'da bu hafta ilk gönüllülerle birlikte başlatılan 'üçüncü dozda Turkovac ve Sinovac' aşılarının etkinlik karşılaştırmasının yapılacağı faz 2 araştırması 80 gün sürecek. Bu çalışmayla Turkovac'ın etkinliği, aynı etki mekanizmasına sahip Sinovac aşısıyla karşılaştırılarak yerli aşının piyasaya sürülebilmesi için önemli veriler elde edilecek.
22 Ağustos 2021 08:25
+Aa- Yazdır
Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı

Yerli aşı Turkovac'ın uygulanmaya başlaması için yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda Haziran ayında başlayan ve 40 binden fazla gönüllüye uygulanacak olan Faz 3 araştırması sürerken, yerli aşı Turkovac'ın Sinovac aşısıyla karşılaştırmalı bir şekilde uygulanacağı ikinci bir çalışma başlatıldı. Faz 2 araştırması olan çalışmayla üçüncü doz aşılar, bu hafta İstanbul'da ilk gönüllülere uygulanmaya başladı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Sorumlusu ve Sourumlu Araştırmacı Doç. Dr. Mehtap Aydın, üçüncü dozda Sinovac-Turkovac karşılaştırmalı çalışmasını SABAH'a anlattı. 200'den fazla hastaya ulaşıldığında çalışmanın tamamlanacağını söyleyen Aydın, "İki aşıyı karşılaştırmamızın sebebi, ikisinin de etki mekanizmaları benzer olması. Türkiye'nin her yerinden iki doz aşısını yaptırmış, üzerinden üç ay geçmiş olan kişilere e-nabız'dan gönüllü olabileceklerine dair mesaj gidiyor. Bu vatandaşlar 0216 656 56 16 numaralı telefondan bize ulaşarak randevu alıp çalışmaya dahil olabilirler" dedi.

BU ÇALIŞMAYLA YERLİ AŞI RAHATLIKLA UYGULANABİLECEK

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bu çalışmanın sonucunda yeterli sonuç elde edilirse üçüncü doz uygulamasında yerli aşının erken dönemde devreye girmesini bekliyoruz. Üç aylık bir süre sonra yerli aşının etkinliği belli olacak ve belki de yerli aşıyı çalışmanın sonucunda rahatlıkla yapabileceğiz" şeklinde konuştu.

HASTALAR HANGİ AŞIYI OLDUĞUNU BİLMİYOR

İki doz sinovac aşısını olmuş kişilerin üç ay geçtikten sonra üçüncü dozda Turkovac ya da Sinovac aşılarından birinin uygulandığı bir çalışma yürüttüklerini belirten Doç. Dr. Mehtap Aydın, "Hastaların çalışmaya alınması için kişinin kovid olmaması gerekiyor. Onun için bir PCR testi ve kan tahlili alıyoruz. PCR testinin sonucunu bekliyoruz eğer negatif çıkarsa bu kişi çalışmaya giriyor. Kişi hangi aşıyı olduğunu bilmiyor. Bir hemşiremiz o gönüllüde hangi aşı tanımlanmışsa o aşıyı alıyor diğer hemşiremize veriyor, diğer hemşire hangi aşıyı verdiğini bilmeden yapıyor. Yani gönüllülerimizin hangi aşıyı olduğunu bilmiyoruz. Ama 80 gün sonra kendilerine söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

200'DEN FAZLA KİŞİYE UYGULANACAK

Aşı yapıldıktan sonra hastaların takibini yaptıklarını belirten Aydın, şunları söyledi: "En ufak bir sıkıntıları, akıllarına takılan bir soru ya da herhangi bir yan etki olursa telefondan bize ulaşabiliyorlar. Bu kişiler kovid geçiriyor mu geçirmiyor mu buna bakıyoruz. Aşının etkinlik ve güvenliğine bakıyoruz. Bu çalışmayı bir haftadır yürütüyoruz ve toplam 200'den fazla hastaya uygulayacağız. O hasta sayısına ulaştığımız zaman bitireceğiz. Türkiye'nin her yerinden iki doz aşısını yaptırmış, üzerinden üç ay geçmiş olan kişilere e-nabız'dan gönüllü olabileceklerine dair mesaj gidiyor. Bu vatandaşlar 0216 656 56 16 numaralı telefondan bize ulaşarak randevu alıp çalışmaya dahil olabilirler."

İstanbul'daki Faz 2 klinik araştırması, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Kartal Şehir Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere üç merkezde yürütülüyor.

DİLAN KAYA
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nisan'da koronayı yenen İsrail'de vakalar neden arttı?
18 Ağustos 2021 15:08		 Korona hastasına açık kalp ameliyatı yapıldı
18 Ağustos 2021 13:03
İşportada satılan gözlüklere dikkat!
15 Ağustos 2021 17:07		 VLP temelli yerli aşı, Delta varyantına karşı test edilecek
14 Ağustos 2021 16:15
ABD'de hamilelere Covid-19 aşı tavsiyesi: Riske yol açmıyor
11 Ağustos 2021 23:55		 'Favipiravir ilacı tedavide etkisiz, karaciğeri yoruyor!'
10 Ağustos 2021 08:37
'Sahte içki zehirlenmesinde geç başvuru, kalıcı hasar veriyor'
06 Ağustos 2021 16:18		 'Susuzluğun birçok hastalığa neden olduğu' uyarısı
05 Ağustos 2021 22:30
Tedavisi 3 ay süren kalça kırıkları, yerli implant sayesinde 15 günde iyileşiyor
04 Ağustos 2021 20:21		 Vücuttaki benlerin gösterdiği değişimlere dikkat edilmeli
03 Ağustos 2021 18:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı10:35 - Orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı10:31 - Memurun zam pazarlığında son gün10:21 - İstanbul'da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü10:10 - 'Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız'10:04 - Berberden aşı tarifesi: 1'inci doz aşı olana yüzde 40, 2'nci doz olana yüzde 50 indirim
09:51 - 357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı09:43 - Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına09:40 - Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi salı günü tanıtılacak09:29 - Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı09:20 - 10 kilometreden insan algılıyorlar09:11 - Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı
09:00 - Uzmanlardan küresel ısınma uyarısı: Irak gibi kavrulacağız08:45 - Terör örgütü PKK'ya nokta operasyon: Hepsi vuruldu08:25 - Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı08:10 - Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi düğün yemeğinden zehirlendi08:06 - Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey
07:55 - Uzmanlardan uyarı! Okula dönüşte bunlara dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı
Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey
Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?
Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı
Memurun zam pazarlığında son gün
Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına
Meteorolojiden il il sağanak uyarısı- Haritalı
Uzmanlardan küresel ısınma uyarısı: Irak gibi kavrulacağız
Devlet göçmen kaçakçılığı yaparsa: İran 10 köyü boşaltıp asker yerleştirdi
Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
biontech sonra sinovac'ın yapılması 1
domuz gribi 1
Karakolda ayna var 2
bir sürü fikir 1
uyurken yastıkların dibine gömülmek 1
emre kınay 1
düğmelere abanan insan 1
iğne 1
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 3
insan avı 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam