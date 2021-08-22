https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü

İstanbul'daki özel bir hastanede 'Yağ Aldırma' (Liposuction) ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe yaşamını yitirdi. Olay İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına 'Şüpheli Ölüm' olarak geçti. Geniş çaplı inceleme başlatıldı.
22 Ağustos 2021 10:21
+Aa- Yazdır
İstanbul'da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Şüpheli Ölüm" olarak işlenen olay Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı.

İddialara göre; Batı Afrika Ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Polisleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı. Simone Bıchara Abibe'nin cansız bedenine de otopsi yapıldı. İstanbul Emniyeti tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


EMİR SOMER
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı
22 Ağustos 2021 09:29		 Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
22 Ağustos 2021 08:10
Refüjdeki ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
22 Ağustos 2021 07:12		 Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktı iddiası
22 Ağustos 2021 06:27
Van'da 'şok ev' operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
22 Ağustos 2021 06:20		 360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: Kayıp çanta Elazığ'da bulundu
22 Ağustos 2021 06:12
Tren hemzemin geçide giren otomobili biçti: 2 ölü
21 Ağustos 2021 23:42		 Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu
21 Ağustos 2021 18:23
İzinsiz pankart astığı için gözaltına alınmıştı, saldırıya uğradı
21 Ağustos 2021 17:57		 Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti
21 Ağustos 2021 17:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı10:35 - Orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı10:31 - Memurun zam pazarlığında son gün10:21 - İstanbul'da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü10:10 - 'Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız'10:04 - Berberden aşı tarifesi: 1'inci doz aşı olana yüzde 40, 2'nci doz olana yüzde 50 indirim
09:51 - 357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı09:43 - Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına09:40 - Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi salı günü tanıtılacak09:29 - Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı09:20 - 10 kilometreden insan algılıyorlar09:11 - Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı
09:00 - Uzmanlardan küresel ısınma uyarısı: Irak gibi kavrulacağız08:45 - Terör örgütü PKK'ya nokta operasyon: Hepsi vuruldu08:25 - Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı08:10 - Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi düğün yemeğinden zehirlendi08:06 - Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey
07:55 - Uzmanlardan uyarı! Okula dönüşte bunlara dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Buğra Kavuncu'yu darbeden şüpheli tutuklandı
Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey
Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?
Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı
Memurun zam pazarlığında son gün
Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına
Meteorolojiden il il sağanak uyarısı- Haritalı
Uzmanlardan küresel ısınma uyarısı: Irak gibi kavrulacağız
Devlet göçmen kaçakçılığı yaparsa: İran 10 köyü boşaltıp asker yerleştirdi
Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu anda dinlenen türkü 3
toptan app 1
domuz gribi 1
bir sürü fikir 1
ambulans siren sesi 2
insan avı 1
kadrolu mutfak sineği 1
Toplu sözleşmenin patenti 2
Baş Belası Kedi Kitty 1
pul biber 2
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Niğde Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam