10 kilometreden insan algılıyorlar

Afganistan'da yaşanan gelişmeler sonrasında İran sınırından Türkiye'ye yönelen göç dalgası bir defa daha gündeme gelirken, İran-Türkiye sınırında güvenlik güçlerinin aldığı tedbirleri ve büyük bir bölümü tamamlan güvenlik duvarını yerinde inceledik. İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonda düzenlenen programda, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve ekibi, basın mensuplarına sınırdaki tedbirleri yerinde gösterdi.

TEYAKKUZ HALİNDELER



Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, Özel Harekat polisleri ve güvenlik korucuları yoğun bir çalışma yürütüyor. İran ile en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK'lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla sınır hattında üst düzey güvenlik tedbirleri alınıyor.

İHA'LARLA HAVADAN KONTROL



Sınır boyunca güvenliğin daha sıkı tutulması için bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler ile özel harekat polisleri, koordinasyon içerisinde, onlarca zırhlı araç, drone, termal kamera, İHA ve SİHA'ların da desteğiyle İran sınırını kontrol ediyor. Gündüz sınır hattında gözetleme, devriye gö-revi yapan, havadan bölgeyi kontrol eden güvenlik güçleri, hava kararınca da termal ve gece görüş özellikli kameralar, İHA ve SİHA'ların yardımıyla sınırı 24 saat göz hapsinde tutuyor. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı, gerekli tüm tedbirlerin alındığı sınırda, gece yürütülen faaliyetlerle düzensiz göçmenlerin karanlıktan yararlanarak sınırdan geçmeleri de engelleniyor.

ÖNCELİK GÜVENLİK DUVARI



560 kilometre kara sınırımız bulunan İran sınırına düzensiz göç, kaçakçılık ve terör sızmalarını engellemek amacıyla 242 kilometre uzunluğunda güvenlik duvarı planlanıyor. Bunun 156 kilometresi tamamlanmış durumda. İran'la sınırı bulunan Iğdır ve Ağrı'daki güvenlik duvarı tamamlanırken, Van'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. İran-Van sınırına 64 kilometrelik güvenlik duvarı örülecek. Proje, üç etapta gerçekleştirilecek. Bugüne kadar duvarın 6 kilometresi tamamlandı. Hakkari'de ise duvarın inşasında sona gelindi. Duvarının yanı sıra bu illerin İran'la olan sınırında 109 kilometre aydınlatma sistemi, 79 kilometre kamera ve algılayıcı sistem kuruldu. Öte yandan, bölgede duvar yapımına engel olan mayınlar da temizleniyor. Bugüne kadar güvenlik güçleri tarafından 3 bin 500 mayın temizlendi. Eylül ayı sonunda kadar ise sınır hattında kalan tüm mayınların temizlenmesi planlanıyor.

SIZMAYA KARŞI TERMAL TEDBİR



İran sınırına örülen güvenlik duvarı 3 metre yüksekliğindeki beton bloklar ve bloklar üzerinde 1 metre dikenli telden oluşuyor. Termal kameralarla 7/24 takip ediliyor. Yerleştirilen bu kameralarla ve algılayıcı sistemlerle düzensiz göç hareketleri sürekli izleniyor ve anında müdahale ediliyor. Yine İran sınırı boyunca elektro-optik kuleler ve haberleşme kuleleri inşa ediliyor. Yüzde 90'ı tamamlanan bu kuleler, 740 kilometrelik bir alanda entegre sınır yönetiminde kilit rol oynuyor. Sadece gözetleme amaçlı olmayan kuleler, kara gözetleme radarı, termal kamera, gündüz kamera sistemi, GPS alıcısı, lazer uzaklıkölçer, dijital manyetik pusula gibi sistemleri de bünyesinde barındırıyor. Bu kuleler sayesinde termal kameralar ile en az 10 kilometreden insan algılama, en az 4 kilometreden ise insan tanıma yapılıyor. Gündüz görüş kameralarıyla ise en az 3 kilometreden insan, en az 8 kilometreden araç algılama, en az 1 kilometreden insan tanıma, en az 2 kilometreden araç tanıma gerçekleştiriliyor.

HENDEKLER DE KAZILDI



Güvenlik duvarının yanı sıra sınır hattına kazılan hendeklerle de düzensiz göçün önüne geçiliyor. Hudut hattında bugüne kadar 4 metre derinlik ve 4 metre genişliğinde 123 kilometre hendek kazıldı. Ayrıca jiletli teller yerleştirildi.

SELÇUK BÖKE