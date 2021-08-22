Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı
|22 Ağustos 2021 09:29
|+Aa- Yazdır
Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi. Bakmak istediğini söyleyerek altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki taşla bir anda kuyumcunun yüzüne vurdu. Şahıs daha sonra elindeki altınlarla koşarak dükkandan çıktı. Yaşanan olayın ardından yaralandığı öğrenilen kuyumcu hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elleri eldivenli şahsın tezgahın üzerindeki altınlara baktığı görülüyor. Şahsı daha sonra elindeki taş ile kuyumcunun yüzüne vuruyor. Daha sonra şahıs koşarak iş yerinden çıkıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü
22 Ağustos 2021 10:21
|Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
22 Ağustos 2021 08:10
|Refüjdeki ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
22 Ağustos 2021 07:12
|Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktı iddiası
22 Ağustos 2021 06:27
|Van'da 'şok ev' operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
22 Ağustos 2021 06:20
|360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: Kayıp çanta Elazığ'da bulundu
22 Ağustos 2021 06:12
|Tren hemzemin geçide giren otomobili biçti: 2 ölü
21 Ağustos 2021 23:42
|Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu
21 Ağustos 2021 18:23
|İzinsiz pankart astığı için gözaltına alınmıştı, saldırıya uğradı
21 Ağustos 2021 17:57
|Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti
21 Ağustos 2021 17:14