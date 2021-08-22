Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi salı günü tanıtılacak
|22 Ağustos 2021 09:40
|+Aa- Yazdır
Türkiye, zeki canlılara özgü dinamik ortamlarda karar verme, anlam keşfetme ve öğrenme gibi eylemlerin, bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki bir makine tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilecek yapay zeka alanındaki stratejisini belirledi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin tanıtımı için salı günü program gerçekleştirilecek.
6 stratejik öncelik etrafında tasarlanan, 24 amaç ve 119 tedbirin bulunduğu Strateji Belgesi'nin detayları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından açıklanacak.
Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde saat 10.00'da başlayacak etkinlikte, yapay zeka ve hologram teknolojileri de kullanılacak.
- Yol haritası niteliğinde
"Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak", "araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek", "kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim", "sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak", "uluslararası iş birliklerini güçlendirmek" ve "yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak" başlıklarının öncelik olarak belirlendiği Strateji Belgesi, Türkiye'nin 2025 yılına kadar yapay zeka alanında yürüteceği çalışmalar için yol haritası niteliği taşıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı
22 Ağustos 2021 09:51
|Bakan Akar: Afganistan'da risk görürsek 24 saatte çekiliriz
22 Ağustos 2021 07:10
|22 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Ağustos 2021 00:02
|Alçı'dan Ceyhan'a yanıt: Sevimli huysuzluğunu seviyorum
21 Ağustos 2021 23:21
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir restorana uğradı
21 Ağustos 2021 22:59
|Selvi'den 'Hocam Türkiye'ye dön artık' açıklaması
21 Ağustos 2021 22:20
|Kabil'deki 379 Türk vatandaşı daha ile tahliye edildi
21 Ağustos 2021 21:46
|Bakan Soylu, şehit Uzman Onbaşı'nın ailesiyle görüştü
21 Ağustos 2021 20:43
|Fuat Oktay: İki ilimizi 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız
21 Ağustos 2021 19:39
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
21 Ağustos 2021 19:18