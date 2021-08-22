357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor. 357 kişi daha, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a geldi
|22 Ağustos 2021 09:51
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