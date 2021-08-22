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357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor. 357 kişi daha, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a geldi
22 Ağustos 2021 09:51
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Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

16'sı bebek 357 kişi daha, Kabil'den THY uçağı ile İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı.
TRT
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