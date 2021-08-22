Memurun zam pazarlığında son gün
Memur maaşlarına yapılacak zam miktarının belirleneceği 6'ıncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yasal takvim gereği bugün sona erecek. Hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.
|22 Ağustos 2021 10:31
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4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren görüşmeler 2 Ağustos'da başlamıştı.
Görüşmelerde memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'e ilişkin mali ve sosyal hakları ele alınıyor.
Hükümet kanadı 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.
Hükümetin teklifini kabul etmeyen sendikalar yeni teklif bekliyor.
Yasal takvim gereği bugün gece sona erecek görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa hakem kurulu süreci başlayacak. Hakem kurulu da kararını ağustos ayı içinde verecek.
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