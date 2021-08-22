Orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı
|22 Ağustos 2021 10:35
|+Aa- Yazdır
Çevre örgütü Greenpeace, Türkiye'de temmuz sonunda başlayan ve yaklaşık iki hafta süren orman yangınlarının yol açtığı tahribatı ortaya koyan uydu görselleri paylaştı.
178 BİN HEKTAR ALAN YANDI
Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, bu yıl Türkiye'de orman yangınlarında toplam 178 bin hektar, sadece Muğla ve Antalya'da ise 124 bin hektar ormanlık alanın yandığı söyledi.
Greenpeace Türkiye'nin yaptığı açıklamada, "İklim krizine karşı toplumsal
kırılganlığı önlemek, çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için adil dönüşümlere,
iklim adaleti siyasetine ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz, yapmamız gereken
çok şey var, ama çok vaktimiz yok. Bunun coğrafi, kişisel, türsel, ülkesel ve
siyasal sınırları aşan, kolektif bir hayatta kalış mücadelesi olduğunu idrak
etmemiz ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor" dedi.
TÜRKİYE'NİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK YANGINLAR
Yaşanan yangınların Türkiye'nin gördüğü en büyük yangınlar olduğunu söyleyen Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, 28 Temmuz 2021'de başlayıp iki hafta boyunca devam eden orman yangınlarının, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yaşam kaynaklarını küle çevirdiğini söyledi.
Akgül, bu yaz yaşanan yangınların Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre, 28 Temmuz- 12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya'da 124 bin hektar ormanlık alanı yok ettiğini belirtti.
Bütün Türkiye'deki orman yangınlarında yok olan alanın ise 178 bin hektar civarında olduğunu söyleyen Akgül, bunun da 1 milyar 780 milyon metrekareye tekabül ettiğini, popüler ölçüyle de bunun yaklaşık 250 bin futbol sahası olduğunu vurguladı. Bu rakamın yine EFFIS'in verilerine göre aynı dönem ve aynı bölgede 2008- 2020 arasında ortalama yanan alanın 8 katından da daha büyük olduğunu aktardı.
Uzmanların uzun süredir Türkiye'deki ormanların karşı karşıya olduğu tehlikeye
dikkat çektiğini de vurgulayan Akgül, ortalama sıcaklıklardaki artışların, havadaki
nem oranının gitgide düşmesinin, sıklığı ve şiddeti artan sıcak hava dalgalarının,
orman yangınları için "mükemmel koşulları" oluşturduğunu belirtti..
Akgül, "2021 yangınlarının bize gösterdiği üzere, en ufak bir tetikleyici,
en ufak bir kıvılcım, önü alınamaz bir faciaya yol açabiliyor" diye konuştu.
Onur Akgül, iklim krizinin sadece küresel sıcaklık artışı ve sera etkisi nedeniyle değil ama yaşanan ve yaşanacak olan facialar nedeniyle de ülke sınırlarını önemsiz hale getirip, kader birliği yaratan bir hakikat olduğunu da vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız'
22 Ağustos 2021 10:10
|Uzmanlardan küresel ısınma uyarısı: Irak gibi kavrulacağız
22 Ağustos 2021 09:00
|Uzmanlardan uyarı! Okula dönüşte bunlara dikkat
22 Ağustos 2021 07:55
|Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL
22 Ağustos 2021 07:39
|Meteorolojiden il il sağanak uyarısı- Haritalı
22 Ağustos 2021 06:44
|Nevşehir'de üretilen 'roket balon'un test uçuşu yapıldı
21 Ağustos 2021 23:56
|Aşılanma oranı artan illerde vaka sayılarında düşüş yaşanıyor
21 Ağustos 2021 23:06
|Sıcak hava dalgası geliyor
21 Ağustos 2021 23:02
|Yarım asırdır takım elbiseyle televizyon tamir ediyor
21 Ağustos 2021 21:59
|Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
21 Ağustos 2021 21:16