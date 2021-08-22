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Orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı

Çevre ve iklim örgütü Greenpeace'in Türkiye şubesi, Türkiye'de geçen ay sonunda başlayan, kısa sürede pek çok ilde eş zamanlı şekilde yaşanan ve iki hafta süren orman yangınlarının pek çok bölgede yol açtığı tahribatı ortaya koyan uydu görselleri paylaştı. Yangın öncesi ve sonrası görüntüleri içeren uydu fotoğrafları oluşan tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.
22 Ağustos 2021 10:35
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Orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı

Çevre örgütü Greenpeace, Türkiye'de temmuz sonunda başlayan ve yaklaşık iki hafta süren orman yangınlarının yol açtığı tahribatı ortaya koyan uydu görselleri paylaştı.

178 BİN HEKTAR ALAN YANDI

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, bu yıl Türkiye'de orman yangınlarında toplam 178 bin hektar, sadece Muğla ve Antalya'da ise 124 bin hektar ormanlık alanın yandığı söyledi.

Greenpeace Türkiye'nin yaptığı açıklamada, "İklim krizine karşı toplumsal kırılganlığı önlemek, çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için adil dönüşümlere, iklim adaleti siyasetine ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz, yapmamız gereken çok şey var, ama çok vaktimiz yok. Bunun coğrafi, kişisel, türsel, ülkesel ve siyasal sınırları aşan, kolektif bir hayatta kalış mücadelesi olduğunu idrak etmemiz ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK YANGINLAR

Yaşanan yangınların Türkiye'nin gördüğü en büyük yangınlar olduğunu söyleyen Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, 28 Temmuz 2021'de başlayıp iki hafta boyunca devam eden orman yangınlarının, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yaşam kaynaklarını küle çevirdiğini söyledi.

Akgül, bu yaz yaşanan yangınların Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre, 28 Temmuz- 12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya'da 124 bin hektar ormanlık alanı yok ettiğini belirtti.

Bütün Türkiye'deki orman yangınlarında yok olan alanın ise 178 bin hektar civarında olduğunu söyleyen Akgül, bunun da 1 milyar 780 milyon metrekareye tekabül ettiğini, popüler ölçüyle de bunun yaklaşık 250 bin futbol sahası olduğunu vurguladı. Bu rakamın yine EFFIS'in verilerine göre aynı dönem ve aynı bölgede 2008- 2020 arasında ortalama yanan alanın 8 katından da daha büyük olduğunu aktardı.

Uzmanların uzun süredir Türkiye'deki ormanların karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çektiğini de vurgulayan Akgül, ortalama sıcaklıklardaki artışların, havadaki nem oranının gitgide düşmesinin, sıklığı ve şiddeti artan sıcak hava dalgalarının, orman yangınları için "mükemmel koşulları" oluşturduğunu belirtti.. Akgül, "2021 yangınlarının bize gösterdiği üzere, en ufak bir tetikleyici, en ufak bir kıvılcım, önü alınamaz bir faciaya yol açabiliyor" diye konuştu.

Onur Akgül, iklim krizinin sadece küresel sıcaklık artışı ve sera etkisi nedeniyle değil ama yaşanan ve yaşanacak olan facialar nedeniyle de ülke sınırlarını önemsiz hale getirip, kader birliği yaratan bir hakikat olduğunu da vurguladı.

NTV
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