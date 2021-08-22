Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
|22 Ağustos 2021 10:45
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.Ç, M.Ç. ve İ.K'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarmama Komutanlığına getirildi.
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