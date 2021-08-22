RTÜK'ten sağlığı tehdit eden yanıltıcı yayınlarla etkin mücadele

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından sağlık beyanıyla sahte ürün ve bitkisel ilaç satan medya hizmet sağlayıcılara, "yönetmeliğe aykırı tanıtım faaliyetleri" nedeniyle 2017'den bu güne kadar 696 program durdurma, 1527 geçici yayın durdurma ve 154 lisans iptali müeyyidesi uyguladı.

Resmi Gazete'de 2017 yılında yayımlanan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak, sağlık beyanıyla satışına yer verilmesi yasaklandı.

Bu kapsamda Üst Kurul tarafından söz konusu kanuni değişikliğin yürürlüğe girdiği 29 Nisan 2017'den günümüze kadar medya hizmet sağlayıcılara toplam 26 milyon 934 bin 246 lira tutarında 1081 kez idari para cezası verildi.

Ayrıca ilgili yayıncı kuruluşlara 696 program durdurma, 1527 geçici yayın durdurma ve 154 lisans iptali müeyyidesi uygulandı.

- "Yayınlar yoluyla halkımızın aldatılmasına müsaade edemeyiz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı son derece hassas olduklarını söyledi.

Genel halk sağlığının "kırmızı çizgilerinden" olduğunun altını çizen Şahin, sağlık beyanıyla sahte ürün ve bitkisel ilaç satan "sözde yayıncılara" geçit veremeyeceklerini vurguladı.

Çoğu uydudan yayın yapan bu tip radyo ve televizyon yayıncılarının vatandaşları, pazarladıkları sahte ürünlerle kandırdığını aktaran Şahin, vatandaşların televizyonlara güvendiği için yanılabildiğine dikkati çekti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bilhassa ileri yaşlarda olan vatandaşlarımız daha kolay kandırılabiliyor. RTÜK olarak, yayınlar yoluyla halkımızın aldatılmasına ve kandırılmasına müsaade edemeyiz. Sattıkları sahte bitkisel ve cinsel ürünlerle halk sağlığıyla oynayan, dini duygularını istismar eden radyo ve televizyon kanallarına karşı çok sıkı tedbirler alıyoruz. Halkımızı kandıran ve dolandıran sözde yayıncılar kalmayana dek azimle ve kararlılıkla düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle aziz vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen televizyonda gördüğünüz her bilgiye inanmayınız, ekranlar yoluyla pazarlanan ve satılan ürünleri araştırınız. Televizyonlarda sağlık beyanıyla satılan ürünler gerçek olmayabilir. İrdeleyiniz ve gerekirse tanıdıklarınızdan yardım isteyiniz, sahtekarların ağına düşmeyiniz."