KDK devreye girdi, öğretmenlik mezunu teknisyenin tazminat hesabı değişti
|22 Ağustos 2021 11:20
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitede teknisyen kadrosunda çalışan elektrik öğretmeni başvurucunun ek özel hizmet tazminatının (arazi tazminatı) üniversite mezunlarına yönelik 3 katsayı ile hesaplandığını bildirdi.
KDK'ye başvuran kişi, çalıştığı kurumdaki kadrosunun teknisyen olmasından dolayı kendisine 1,2 katsayı üzerinden ilk ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapıldığını belirtti.
Başvurucu, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun'da "Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar teknik öğretmen unvanını kazanır." ibaresinin yer aldığına dikkati çekerek, kendisinin arazi tazminatının da 3 katsayı üzerinden hesaplanması gerektiğini bildirdi.
- KDK'nin girişimleri mağduriyeti giderdi
Başvurucunun mağduriyetinin son bulması ve arazi tazminatlarının ödenmesi hakkındaki muallak durumun giderilmesi için yaptığı başvuruyu inceleyen KDK, bu kişinin çalıştığı üniversiteyle görüşmeler gerçekleştirdi.
KDK'nin girişimleri sonucunda ilgili üniversite, başvurucu için arazi tazminatının 3 katsayı üzerinden hesaplanacağı bilgisini verdi.
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