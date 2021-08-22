Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
|22 Ağustos 2021 11:23
|+Aa- Yazdır
Sabah 05.30 sıralarında Bursa'dan İnegöl'e gelen Ramazan Aydın'ın (26) kullandığı 16 AEA 339 plakalı çalıntı araç polis ekiplerince durdurulmak istendi. Durmayan şahıs belindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açtı, polisler de karşılık verdi.
Lastiği patlatılan araç Orhaniye Mahallesi Eczacı Alibey Sokak'ta kaldı. Çatışma sırasında omzuna isabet eden mermiyle polis memuru Nevzat P. hafif şekilde yaralandı.
Ekipler tüm yakın sokakları ulaşıma kapatırken, olay yerine gelen Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, operasyonu yönetti. O sırada şüpheli, 112'yi arayarak kola ve su istedi. Bunun üzerine müdür Baydemir, şüpheliye telefonla ulaşarak kola ve suyu getireceğini söyledi. Baydemir eline aldığı kola ve suyu araçtaki Aydın'a verdi. Şahıs ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edilirken, 4.5 saat sonra şahıs başına dayadığı tabancayla intihar etti.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Aydın'ın ölümünü tespit ettiler. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fırından aldığı pide eksik çıkınca dehşet saçtı
22 Ağustos 2021 13:26
|Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karışmıştı, yakayı ele verdi
22 Ağustos 2021 12:27
|İstanbul'da şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyatta öldü
22 Ağustos 2021 10:21
|Ankara ve Kocaeli'de 59 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
22 Ağustos 2021 08:10
|Refüjdeki ağaçlara çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
22 Ağustos 2021 07:12
|Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktı iddiası
22 Ağustos 2021 06:27
|Van'da 'şok ev' operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
22 Ağustos 2021 06:20
|360 saatlik kamera kaydı saniye saniye incelendi: Kayıp çanta Elazığ'da bulundu
22 Ağustos 2021 06:12
|Tren hemzemin geçide giren otomobili biçti: 2 ölü
21 Ağustos 2021 23:42
|Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu
21 Ağustos 2021 18:23