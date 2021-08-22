Damadın arkadaşlarından düğünde motosiklet şov
Hatay'ın Antakya ilçesinde motorsiklet sevdalısı damadın arkadaşları düğün salonunun pistine motorsikletleri ile girerek damada sürpriz yaptılar.
|22 Ağustos 2021 11:39
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