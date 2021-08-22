Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|22 Ağustos 2021 11:47
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terör örgütü PKK'ya nokta operasyon: Hepsi vuruldu
22 Ağustos 2021 12:06
|Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
22 Ağustos 2021 10:45
|4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2021 18:58
|TSK ve MİT'in desteği ile Irak'ta tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2021 15:00
|Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
21 Ağustos 2021 10:12
|Kandil'in cezaevi ekibi paket: Tahliye olan dağa gidecekmiş
21 Ağustos 2021 06:15
|Terör örgütü üyesi operasyonla yakalandı
21 Ağustos 2021 02:28
|Aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı yakalandı
20 Ağustos 2021 19:11
|Ordu'da 1 FETÖ, 1 DEAŞ üyesi yakalandı
20 Ağustos 2021 18:50
|FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' için 40 yıla kadar hapis istendi
20 Ağustos 2021 15:45