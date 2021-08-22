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Sosyal Medya Yasası'na hız verildi

Sosyal medya yasasında çalışmalar hız kazandı. AK Parti kanun teklifi için dünyadaki örnekleri inceliyor. Adli süreçte yalan haber yayan hesapların bilgileri şirketlerden istenecek. Sosyal Medya Başkanlığı'nın kurulması da gündemde.
22 Ağustos 2021 12:58
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Sosyal Medya Yasası'na hız verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir" diyerek talimatı verdi.

1 Ekim'de açılacak Meclis'in ilk gündem maddesinin Sosyal Medya yasası olması planlanıyor.

Caydırıcı para ve hapis cezaları gündemde

Yangın ve selin ardından yapılan provokatif amaçlı bazı paylaşımlar nedeniyle teklif çalışmalarına hız verildi.

Yalan haber yayan sahte hesapların belirlenmesi ve engellenmesine yönelik etkin bir formül aranıyor. Caydırıcı para ve hapis cezaları gündemde.

Dijital mecralarda işlenen suçlarda adli süreci hızla başlatılması için şirketlerden hesap bilgilerinin istenmesinin önü açılacak.

Sosyal Medya Başkanlığı kuruluyor

Önemli bir adım da Sosyal Medya Başkanlığı olacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesinde oluşturulacak başkanlığın sosyal medya denetimi yapması planlanıyor.

Kanun teklifi hazırlanırken dünyadaki farklı örnekler de inceleniyor. Almanya'da yasaya aykırı içerikler 24 saat içerisinde kaldırılıyor.

Fransa'da ise terör paylaşımları en geç bir saat içerisinde engelleniyor.

Bu uygulamalardan uygun bulunanları AK Parti'nin teklifinde de yer alacak.
TRT
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