Sosyal Medya Yasası'na hız verildi
|22 Ağustos 2021 12:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir" diyerek talimatı verdi.
1 Ekim'de açılacak Meclis'in ilk gündem maddesinin Sosyal Medya yasası olması planlanıyor.
Caydırıcı para ve hapis cezaları gündemde
Yangın ve selin ardından yapılan provokatif amaçlı bazı paylaşımlar nedeniyle teklif çalışmalarına hız verildi.
Yalan haber yayan sahte hesapların belirlenmesi ve engellenmesine yönelik etkin bir formül aranıyor. Caydırıcı para ve hapis cezaları gündemde.
Dijital mecralarda işlenen suçlarda adli süreci hızla başlatılması için şirketlerden hesap bilgilerinin istenmesinin önü açılacak.
Sosyal Medya Başkanlığı kuruluyor
Önemli bir adım da Sosyal Medya Başkanlığı olacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesinde oluşturulacak başkanlığın sosyal medya denetimi yapması planlanıyor.
Kanun teklifi hazırlanırken dünyadaki farklı örnekler de inceleniyor. Almanya'da yasaya aykırı içerikler 24 saat içerisinde kaldırılıyor.Fransa'da ise terör paylaşımları en geç bir saat içerisinde engelleniyor.
Bu uygulamalardan uygun bulunanları AK Parti'nin teklifinde de yer alacak.
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