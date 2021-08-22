Tacizden ifade veren ünlü sunucu isyan etti: Şikayetçiyim
|22 Ağustos 2021 13:42
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Beşiktaş'ta bir restoranda meydana gelen olayda iddiaya göre orada çalışan Y.K. isimli kadın, lokantanın dışındaki masaya oturan müşterilerden sipariş alırken birisinin kalçasına dokunduğunu ve sonrasında da yürüyüp gittiğini ileri sürdü. Tacize uğradığını söyleyen genç kız, bu durumu iş arkadaşlarına anlattı.
OKAN KARACAN'I TACİZLE SUÇLADILAR
İddiaya göre arkadaşları tacizci olduğunu iddia ettikleri kişiyi bulup durdurdu. Durdurulan kişinin ünlü sunucu Okan Karacan olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri sunucuyu ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
"SEN BU KADINI ELLEDİN, PARA VERECEKSİN" DEDİLER!
"ŞİKAYETÇİYİM"
Emniyete götürülen Okan Karacan ise suçlamaları kabul etmedi, genç kadını daha önce hiç görmediğini söyleyerek; "Oğlumla dışardaydık tanımadığım birileri durdurdu. 'Sen bu kadını elledin, para vereceksin' dediler. Bana iftira atan Y.K adlı kadından davacı ve şikayetçiyim." Dediği öne sürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri herhangi bir görüntü kaydına rastlamadı. Soruşturma devam ediyor.
Yunus Emre KAVAK
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