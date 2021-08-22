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15 yaşındaki kızı dövüp videosunu paylaşan 2 kişi adliyede
Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı, adliyeye getirildi.
|22 Ağustos 2021 13:59
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Mamak ilçesinde ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbeden, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan resen inceleme kapsamında gözaltına alınan T.Y. ile erkek arkadaşı R.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Olayın yaşı büyük şüphelisi R.D. ile suça sürüklenen çocuk T.Y. adliyeye getirildi.
Mamak'ta ıssız bir alana götürülen H.A'ya T.Y. tarafından şiddet uygulanmış, bu sırada R.D. de görüntü çekmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, resen inceleme başlatmış ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlıların Ankara'nın kırsal bölgesinde bir bağ evinde saklandıkları öğrenildi.
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