Maskesini burnunun altına indirdi, otobüs karıştı

Otobüste maskesini burnunun altında takan bir yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Önce uyarılan kişi maskesini düzeltmeyince otobüsteki diğer yolcularında tepkisiyle karşılaştı.

Tartışmaya otobüsteki diğer yolcular da karıştı. Bazı yolcular koronavirüs geçirdikleri halde maske takmaya devam ettiklerini, bazıları da hastanede tüm gün çalıştıkları halde maskelerini çıkarmadıklarını söyleyerek duruma isyan etti.

Maskesinin konuştukça kaydığını söyleyen kişi ile otobüsten inmesini isteyen diğer yolcular uzun süre tartıştı. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otobüs şöförü de maskesini burnunun altında takan yolcunun otobüsten inmesini istedi. Ancak yolcu kabul etmeyerek seyahatine devam etti.