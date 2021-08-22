Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu
|22 Ağustos 2021 14:46
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Ömerli Stadı'nda düzenlenen Çekmeköy Car Fest 2021'e çok sayıda modifiye araç ve sahibi katıldı. Festival alanına sabah erken saatlerden itibaren getirilen yüzlerce araç renkleri, teknik donanımları ve ses sistemleriyle görücüye çıktı.
Festivalde "Avrupa güzellik", "Ticari güzellik" ve "Basıklık" kategorilerinde yarışma yapıldı.
Etkinliğe katılan vatandaşlardan Enes Dündar, "Aracıma yaklaşık 160 bin lira masraf yaptım. Body kit olarak olsun gösteriş olarak olsun emek verilerek yapılan bir şey." dedi.
"Yılan araba" konseptiyle etkinliğe katılan Burak Uzun da beslediği piton yılanıyla geldiği festival alanında ilgi gören isimlerden oldu.
Uzun, "Yılan diye bir konsept yaptık. Yılanın rengi sarı arabanın da rengi sarı. Bu şekilde bizim tabirimizle iki yılan bir araya gelmiş oldu." diye konuştu.
Etkinlik, akşam saatlerine kadar devam edecek.
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