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Kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
|22 Ağustos 2021 14:59
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Alınan bilgiye göre, Önsen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Gedik Sokak'ta akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.Ö, Y.Ö, Ö.S, A.P. ve Halil P. (32) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil P, hayatını kaybetti.
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