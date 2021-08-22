Olcay öğretmen topladığı yardımlarla öğrencisine ev yaptırdı

Adana'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Olcay Oral, ev şartlarının kötü olması nedeniyle incir ağacının gölgesinde ders çalışan zihinsel engelli öğrencisinin ailesine, arkadaşlarından topladığı yardımlarla ev yaptırdı.

Merkez Sarıçam ilçesinde Hocalı Mahallesi'ndeki Hocalı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunda görevli Olcay Oral, 15 yaşındaki eğitilebilir zihinsel engelli öğrencisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan devam eden eğitim sürecinde, sürekli kendisini sorduğunu öğrendi.

Oral, ziyarete gittiği sırada öğrencisini ve 14 yaşındaki eğitilebilir zihinsel engelli kardeşini, incir ağacının gölgesinde ders çalışırken gördü. Çatısı çinko olan ve yıkıklar bulunan evde, aşırı sıcak nedeniyle öğrencilerin ders çalışamadığını fark eden Oral, aileye ev yaptırmaya karar verdi.

Oral, arkadaşlarından topladığı yardımla, yaklaşık bir yılda öğrencisinin evinin yanına 2 oda ve mutfağı bulunan tek katlı yeni bir ev inşa ettirdi. Sarıçam Belediyesi de aileye mobilya, mutfak eşyası, kıyafet ve gıda yardımında bulundu.

İki engelli çocuğu bulunan aile, Oral'ın öncülüğünde yaptırılan evlerine, boya ve temizlik işlerinin tamamlanmasının ardından gelecek ay yerleşecek.

İngilizce öğretmeni Olcay Oral, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle bir süredir göremediği öğrencisini ziyaret ettiğinde evinin durumunun kötü olduğunu gördüğünü anlattı.

Öğrencisi için evine yeni bir çatı yaptırmaya karar verdiğini belirten Oral, "Evi çok sıcaktı, içeride durulacak gibi değildi. 'Acaba ne yapabiliriz?' dedim. Bu şartlar, insanın yaşayacağı bir yer değildi. Evin çatısı çinko. Ev yarı yıkık. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünürken çatı yaptırmak aklıma geldi. 'Çatıyı yaptırayım, güneşte sıcak olmasın, yağmurda sıkıntı yaşamasınlar' istedim. Getirdiğim usta duvarların çatıyı kaldırmayacağını söyledi. Usta bunu söyleyince hayal kırıklığına uğradım açıkçası, çünkü yeniden bir ev yapmak beni fiyat olarak çok aşıyordu." diye konuştu.

Arkadaşlarının kendisini cesaretlendirmesiyle ev yaptırmaya karar verdiğini aktaran Oral, "Sağ olsunlar birkaç arkadaşım bana cesaret verdi. 'Sen yap, biz senin arkandayız' dediler. Gerçekten de arkamda durdular. Başlamak zordu, bitirmek de zordu. Evin yapımı neredeyse bir yıl sürdü. Sonunda mutlu sona geldik. Eşim dostum beni hiç yalnız bırakmadılar. Bu evde birçok kahramanın emeği var. İsimleri yazılsa bitmez. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki beraber burayı yaptık." ifadelerini kullandı.

- "Sıcaktan kaçmak için incir ağacının altına gitmek zorunda kalmayacaklar"

Oral, öğrencisinin ailesini çok sevdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileri zaten özel öğrenciler. Bütün öğrencilerimiz değerli ama bazı öğrencilerimizi özel olduğu için ayrı yerde tutuyoruz. İnşallah güle güle otururlar. Akmayan bir çatıları olacak artık. Ömürlük yuvaları olacak. Sıcakta içeride duramadıkları için incir ağacının altına gitmek zorunda kalmayacaklar. Öğrencim, incir ağacının altında ders çalışmak zorunda kalmayacak. Bunu düşündükçe motivasyonum hiç bitmedi. Beni ayakta tutan da bu oldu açıkçası. Bu çocukların ömür boyu bu güzel evde yaşayacağını düşünmek beni hep ayakta tuttu. Çok mutluyum, evi bitirdik. Umarım güle güle otururlar. Anahtarı da teslim ettik. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Karşındaki layık olmasa bile sen iyilik yapmaya layıksın. İyiliğin sonu yok, iyilik bulaşıcı. Bence dünyayı da iyilik kurtaracak."

Çocukların annesi Gülcan Sarıgeçili, kışın çatısı akan önceki evlerinin yazın da çok sıcak olduğunu, yeni yapılan konutları sayesinde engelli oğulları İsa ve İbrahim'in rahatça ders çalışabileceğini kaydetti.