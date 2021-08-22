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MSB, Kabil Havalimanı'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı'ndan görüntüler paylaştı.
22 Ağustos 2021 15:27
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MSB, Kabil Havalimanı'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı'ndan görüntüler paylaştı.

DHA
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