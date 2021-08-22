İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldığını bildirdi.
|22 Ağustos 2021 15:40
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Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı." ifadelerine yer verdi.
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