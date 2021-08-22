Gazeteci Deniz Zeyrek: Kabine revizyonu gelebilir
|22 Ağustos 2021 15:58
|+Aa- Yazdır
Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek 21.08.2021 tarihli köşesinde "Kabine revizyonu gelebilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Erdoğan'ın, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedeceği iddiasında bulundu. Yazının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;
Orman yangınları, sel felaketi derken ülke siyasetinden biraz uzak kaldık.
Bugün kısa bir siyaset turu atıp, iktidarın yaklaşan "siyaset gündemini" sizinle paylaşmak istiyorum.
İşlerin iyi gitmediğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da görmüş olacak ki zaman zaman kabinesinde değişiklikler yapıyor.
Aynı zamanda damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın affını istemesinden ve affının kabul edilmesinden bu yana Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, Erdoğan, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedecek.
Bu nedenle kendisine bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere özellikle ekonomiyle ilgili olan üç ya da dört bakanlık kısa süre içinde denetlenmeye başlanacak.
Söz konusu bakanlıklarda denetleme süreci bitmeden de bakan değişimine gidilebilir.
İşlerin iyi gitmemesinin, 2023 seçimlerine "oy" ve hatta "iktidar" kaybı olarak yansıyabileceğini de bunun önüne geçmek için kritik adımlar atması gerektiğini de bilen Erdoğan, ses getiren değişiklikler de yapabilir.
Atılacak adımlar iktidarı kaybetmenin önüne geçer mi bilinmez ama sonbahara girerken iktidar cenahında hareketli günler yaşanacağı kesin.
Yazının devamı için; TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hayrettin Karaman: Bitcoin'den para kazanmak caiz değil
22 Ağustos 2021 18:08
|Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu yarın açıklanacak
22 Ağustos 2021 18:07
|İnce'den Soyer'e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun
22 Ağustos 2021 16:49
|Ziya Selçuk'tan açıklama: İyiyim çok şükür
22 Ağustos 2021 16:27
|MSB, Kabil Havalimanı'ndan görüntüler paylaştı
22 Ağustos 2021 15:27
|Türkiye'ye kaçak girenler sınır dışı ediliyor
22 Ağustos 2021 15:08
|Sosyal Medya Yasası'na hız verildi
22 Ağustos 2021 12:58
|Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
22 Ağustos 2021 11:05
|357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı
22 Ağustos 2021 09:51
|Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi salı günü tanıtılacak
22 Ağustos 2021 09:40