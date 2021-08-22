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Gazeteci Deniz Zeyrek: Kabine revizyonu gelebilir

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin siyaset gündemini paylaşarak "Kabine revizyonu gelebilir." iddiasında bulundu.
22 Ağustos 2021 15:58
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Gazeteci Deniz Zeyrek: Kabine revizyonu gelebilir

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek 21.08.2021 tarihli köşesinde "Kabine revizyonu gelebilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Erdoğan'ın, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedeceği iddiasında bulundu. Yazının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;

Orman yangınları, sel felaketi derken ülke siyasetinden biraz uzak kaldık.

Bugün kısa bir siyaset turu atıp, iktidarın yaklaşan "siyaset gündemini" sizinle paylaşmak istiyorum.

İşlerin iyi gitmediğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da görmüş olacak ki zaman zaman kabinesinde değişiklikler yapıyor.

Aynı zamanda damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın affını istemesinden ve affının kabul edilmesinden bu yana Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, Erdoğan, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedecek.

Bu nedenle kendisine bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere özellikle ekonomiyle ilgili olan üç ya da dört bakanlık kısa süre içinde denetlenmeye başlanacak.

Söz konusu bakanlıklarda denetleme süreci bitmeden de bakan değişimine gidilebilir.

İşlerin iyi gitmemesinin, 2023 seçimlerine "oy" ve hatta "iktidar" kaybı olarak yansıyabileceğini de bunun önüne geçmek için kritik adımlar atması gerektiğini de bilen Erdoğan, ses getiren değişiklikler de yapabilir.

Atılacak adımlar iktidarı kaybetmenin önüne geçer mi bilinmez ama sonbahara girerken iktidar cenahında hareketli günler yaşanacağı kesin.

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Sözcü
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