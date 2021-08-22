Ziya Selçuk'tan açıklama: İyiyim çok şükür
|22 Ağustos 2021 16:27
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'görevden af talebini' istedikten sonra ilk defa sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama;
Ziya Hoca iyi mi? Çokça duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. İyiyim çok şükür. Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler, öğrenilecek, deneyimlenecek ve uygulanacak ne çok yenilikle yeniden buluştum. Elimde kocaman bir boktalı virgün taşıyor gibiyim. Virgülden güçlü, noktadan zayıf bir yerde soluklanıyorum. Cümlenin devamını bilikte getireceğiz... Çünkü çocuklar hepimizin.
"GÖREVDEN AFFINI İSTEMİŞTİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Ziya Selçuk'un 'görevden af talebinin kabul edildiği' bildirilip, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in atandığı açıklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hayrettin Karaman: Bitcoin'den para kazanmak caiz değil
22 Ağustos 2021 18:08
|Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu yarın açıklanacak
22 Ağustos 2021 18:07
|İnce'den Soyer'e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun
22 Ağustos 2021 16:49
|Gazeteci Deniz Zeyrek: Kabine revizyonu gelebilir
22 Ağustos 2021 15:58
|MSB, Kabil Havalimanı'ndan görüntüler paylaştı
22 Ağustos 2021 15:27
|Türkiye'ye kaçak girenler sınır dışı ediliyor
22 Ağustos 2021 15:08
|Sosyal Medya Yasası'na hız verildi
22 Ağustos 2021 12:58
|Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
22 Ağustos 2021 11:05
|357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı
22 Ağustos 2021 09:51
|Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi salı günü tanıtılacak
22 Ağustos 2021 09:40