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Türk bayrağına silahlak zarar verildi, soruşturma başlatıldı
Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'nda bulunan isim levhasındaki Türk bayrağına silahla ateş edilmesi sonucu 5 ayrı delik oluştu. Olayla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
|22 Ağustos 2021 17:11
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İbradı Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'ndaki isim levhasında bulunan Türk bayrağına saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Türk bayrağını hedef alarak, silahla ateş etti. Açılan ateş sonucunda Türk bayrağında 5 ayrı delik oluştuğu, isim levhasındaki bazı harflerin de düştüğü görüldü.
Olayla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, bayrak güvenlik güçleri tarafından değiştirildi.
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