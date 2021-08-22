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Elazığ'da depreminin ardından yeni bir şehir inşa ediliyor

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depreminin ardından devam eden çalışmalara ilişkin, "İlimizin 19 farklı lokasyonunda, Elazığ ve Harput mimarisine uygun yatay mimaride yapılan konutlar ve iş yerleri ile Elazığ'ımız adeta yeniden inşa ediliyor" dedi.
22 Ağustos 2021 17:36
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Elazığ'da depreminin ardından yeni bir şehir inşa ediliyor

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, geçen yıl 24 Ocak'taki deprem sonrası evi ağır hasar gören depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için TOKİ eliyle merkezde 24 bin 83 ve kırsalda 7 bin konut yapan devletin adeta yeni bir şehir inşa ettiğini söyledi.

Yırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu konut ve iş yerinden oluşan 21 binin üzerinde yapının ağır hasarlı olarak belirlendiğini dile getirdi.

Kentte 27 Aralık 2020'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin etkisiyle orta hasarlı binalardan 5 bin 912 konutun daha ağır hasarlı hale dönüştüğünü ve ağır hasarlı konutların yüzde 80'inin yıkım çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yırık, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yeni konutlarına kavuşması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yıkım faaliyetleri, gerek İl Özel İdaresi gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gerekse de belediye marifetiyle yürütülüyor, inşallah en kısa sürede bu çalışmalar tamamlanacak. Bununla birlikte kent merkezinin gelişimine katkı sunacak 19 farklı lokasyonda planlaması yapılan 24 bin 83 konutun 15 bini tamamlandı, kura çekimleri neticesinde vatandaşlarımıza teslim ediliyor."

Vali Yırık, devletin, kent merkezinin yanı sıra depremden en çok etkilenen Sivrice, Maden ve Baskil ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde de vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çelik konstrüksiyon ve betonarme konutlar yaptığını belirtti.

Depremin ardından kırsalda da 7 bin konutun inşaatına başlandığını aktaran Yırık, "Allah devletimize zeval vermesin, gerçekten çok güçlü bir devletimiz var. Son depremler neticesinde Ağın ve Keban dışındaki diğer ilçelerimizde de ağır hasarlı hale gelen konutlar oldu. Kırsal kesimdeki vatandaşlarımız için de TOKİ yaklaşık 7 bin konut planlandı. Bu 7 bin konuttan 4 bin 500'ü tamamlanmak suretiyle vatandaşlarımıza teslim ediliyor." dedi.

Konutlar yatay mimariye uygun yapılıyor

Yapılan konutların depreme dayanaklı, radye temelli, betonarme perdeli, tünel kalıp sistemiyle yapılan, ısı ve ses yalıtımı, asansör ve benzeri donatıları, çevre düzeni ve görünümü ile daha modern ve güvenli konutlar olduğunu vurgulayan Yırık, şöyle devam etti:

"Zaman zaman yeni konutlarına yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde gerçekten yeni konutlarında daha güvenli ve rahat bir şekilde oturmak suretiyle memnun ve mutlu olduklarını, beklentilerinin üzerinde bir konforla karşılaştıklarını belirterek devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlıklarını ifade ediyorlar. Vatandaşlarımızı yeni konutlarında böylesi mutluluk içerisinde gördüğümüzde bizlerin de sevinci katbekat artıyor. Vatandaşlarımıza yeni konutlarının hayırlı olmasını diliyorum, yeni konutlarında esenlik ve huzur içerisinde otursunlar."

"Gerçekten ilimizin 19 farklı lokasyonunda, Elazığ ve Harput mimarisine uygun yatay mimaride yapılan konutlar ve iş yerleri ile Elazığ'ımız adeta yeniden inşa ediliyor." diyen Yırık, "Kent merkezinde 24 bin 83 ve kırsalda 7 bin konut ve iş yeri olmak üzere 100 bini aşkın vatandaşımızın içinde yaşayacağı bir yeni şehrin inşa edildiğine şahit oluyoruz ve böylece vatandaşlarımız, son derece modern ve konforlu evlerde bundan sonraki hayatlarını güven içerisinde sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

Vali Yırık, TOKİ tarafından afet konutları ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar ile kentin daha güvenli hale geldiğini kaydetti.

"Merkezde 15 bin, kırsalda ise 4 bin 500 konut hazır hale getirildi"

Eski ve depreme dayanıksız yapı stokundan kurtulmak için kentsel dönüşümün önemli bir ihtiyaç olduğunu, bu nedenle konutları kentsel dönüşüm kapsamında olan vatandaşların, bu konuda bilinçli hareket etmesi ve bunu desteklemesi gerektiğini vurgulayan Yırık, şunları söyledi:

"24 Ocak depreminde 41 vatandaşımızı kaybetmenin acısını tüm Türkiye olarak yaşadık. Bir anda binlerce konut ağır hasar gördüğü için vatandaşlarımız büyük sıkıntılarla karşılaştı ancak depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile bakanlarımız ilimize geldiler ve depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için devletin tüm kurumları seferber edildi. Bugün geldiğimiz noktada gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanlığımızın girişimleri ve TOKİ Başkanlığımızın hummalı çalışmalarıyla merkezde 15 bin konut, kırsalda ise 4 bin 500 konut hazır hale getirildi. Elazığ'ımız deprem sonuçlarının büyük bir kısmını artık geride bırakıyor. Bundan sonraki süreçte ümit ederiz ki tekrar deprem hadisesini bir daha yaşamayız. Devletimiz bu konutları her türlü riske karşı son derece mukavemetli, güvenli, konforlu bir şekilde inşa etti, Elazığlılarımız güle güle otursunlar."
DHA
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