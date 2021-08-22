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'İlk başta koştura koştura aşı olmam lazımmış, çok pişmanım'

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi tedavi gören Erhan Dalıcı, "Aşılama başladığı günden bu yana 'bugün yarın yaptırırım' dedim. İlk başta koştura koştura aşı olmam lazımmış, çok pişmanım" dedi.
22 Ağustos 2021 17:43
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'İlk başta koştura koştura aşı olmam lazımmış, çok pişmanım'

İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisi yoğun bakım servisinde süren 46 yaşındaki Erhan Dalıcı, aşı olmadığı için yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Konak ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Dalıcı'nın 1 Ağustos'ta yaşadığı ateş ve eklem ağrısı şikayetinin ardından yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre evde dinlenen Dalıcı, nefes darlığı şikayetinin başlaması üzerine 6 gün sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 aşısı olmadığı belirlenen hasta, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Erhan Dalıcı, yoğun bakım servisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanmadan önce başka bir sağlık sorununun olmadığını söyledi.

Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendiği gün çok şaşırdığını belirten Dalıcı, "Salgın süreci başladığından bu yana geçen 2 senelik süre boyunca bu hastalığa yakalanmadım. Aşılama başladığı günden bu yana da 'bugün yarın yaptırırım' dedim. İşlerimi hep daha önceye çektim. İlk başta koştura koştura aşı olmam lazımmış, çok pişmanım." dedi.

Dalıcı, yoğun bakımda tedavisi sürerken sağlık çalışanlarının ne kadar fedakarca mücadele ettiğine şahit olduğunu belirterek, onların özverisine insanların da aşı olarak destek vermesi gerektiğini aktardı.

Yoğun bakım sürecinin çok zorlu geçtiğini anlatan Dalıcı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımdan ve eşimden uzak kaldım. Allah bu hastalığı kimseye yaşatmasın. Dışarda güneş mi kar mı var ? Bunu burada bilemiyorsunuz. Hastalar burada tedavi görürken gözlerini açmıyorlar. Onları görünce ne kadar büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Gençler 'bize bir şey olmaz' demesin. Ben de orta yaş sınırındayım. Ben de 'bana bir şey olmaz' dedim. Hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan birisi aşı olmamamdır. Genç diye bir şey yok. Kimse gençliğine güvenmesin, geçen gün burada 36 yaşında genç bir hasta vefat etti."

Dalıcı, zamanının gelmesinin ardından ilk olarak Kovid-19 aşısı olacağını, yoğun bakım sürecinde yaşadığı zor süreci örnek olması için herkese anlatacağını aktardı.

"Hayati tehlikeyi atlattı"

Doç. Dr. Özlem Ediboğlu da hastaneye başvurduğunda hayati tehlikesi bulunan Dalıcı'nın uygulanan tedaviyle hayata tutunduğunu ifade etti.

Kovid-19 ile mücadelede aşılamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ediboğlu, "Hastamız iş yoğunluğunda aşıyı önemsemediğini söyledi. Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılanma çok önemli. Herkesin, genç yaşlı demeden aşı olması lazım. Son zamanlarda yoğun bakımlarda tedavi gören kişi sayısı arttı. Aşı olmayan 30 ve 40 yaşındaki kişiler arasında da hastalık ağır seyrediyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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