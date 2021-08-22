https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hayrettin Karaman: Bitcoin'den para kazanmak caiz değil

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, "Sanal para alıp satarak para kazanmak caiz değildir" dedi.
22 Ağustos 2021 18:08
+Aa- Yazdır
Hayrettin Karaman: Bitcoin'den para kazanmak caiz değil

Okurlarının sorularını yanıtlayan Yeni Şafak gazetesi yazarı Karaman,

"Devletlerin tekelinde ve kontrolünde olan çoğu karşılıksız paralar bile büyük haksız kazançlara ve kayıplara alet oluyor iken bu sanal paranın daha fazlasına alet olabileceği apaçık ortadadır. Döviz, altın ve benzerlerine para yatırıp fiyatları yükseldikçe satmak suretiyle para kazanmak fıkıh kurallarına göre caiz olsa da bir çeşit stokçuluk (kenz) olduğu, üretime katılmayan paranın topluma da faydası bulunmadığı için takva sahibi Müslümanların tercih etmemeleri gereken bir kazanç yoludur. Sanal para alıp satarak para kazanmak ise yukarıda açıklanan özellikleri sebebiyle caiz değildir.

" görüşünü savundu.

Karaman yazısında, " Bu kanaatimi değiştirecek ölçüde bir gelişme olmadı. Bir hususu daha eklemeliyim: Bitpara da diğer paralarla alınıp satılırken karşılıklı ödemelerin peşin olması gerekir, eğer peşin olmazsa bu cihetten de alım-satım caiz olmaz." düşüncesini dile getirdi.

Karaman şunları kaydetti:

"Paralara ilişkin görüşler neticesinde ortaya çıkan hükümlerin aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür: Paralar, fıkhi ve iktisadi ölçülerde para olmadıkları gibi spekülatif ve kumar temelli olup fıkhi esaslara uygun bir mal ve yatırım aracı da değildirler. Devlet tarafından basılmadıkları gibi insanların tamamı tarafından da kabul görmüş para değildirler. Paralar mal olsalar dahi para değildir. Fıkhi açıdan para olma vasıflarını taşımamaktadırlar. Paralar, kısmi kabul gören ve kendilerine ilişkin özel şartları bulunan özel paralardır.

Yazının devamı için;TIKLAYINIZ
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu yarın açıklanacak
22 Ağustos 2021 18:07		 İnce'den Soyer'e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun
22 Ağustos 2021 16:49
Ziya Selçuk'tan açıklama: İyiyim çok şükür
22 Ağustos 2021 16:27		 Gazeteci Deniz Zeyrek: Kabine revizyonu gelebilir
22 Ağustos 2021 15:58
MSB, Kabil Havalimanı'ndan görüntüler paylaştı
22 Ağustos 2021 15:27		 Türkiye'ye kaçak girenler sınır dışı ediliyor
22 Ağustos 2021 15:08
Sosyal Medya Yasası'na hız verildi
22 Ağustos 2021 12:58		 Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
22 Ağustos 2021 11:05
357 kişi daha İslamabad üzerinden İstanbul'a ulaştı
22 Ağustos 2021 09:51		 Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi salı günü tanıtılacak
22 Ağustos 2021 09:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:15 - Cep telefonundan 'canlı bomba yeleği yapımı' videoları çıktı18:10 - Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandı18:08 - Hayrettin Karaman: Bitcoin'den para kazanmak caiz değil18:07 - Resmi açıklama yapıldı. Toplu sözleşme sonucu yarın açıklanacak17:49 - Güvenlik güçleri İran sınırında gece gündüz nöbette17:47 - Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı
17:46 - Postacılar Türkiye'nin çevresini 3 kez dolaşacak kadar yol yaptı17:43 - 'İlk başta koştura koştura aşı olmam lazımmış, çok pişmanım'17:40 - 2 milyon lira destekle güneş enerjisi santrali kurdu17:38 - İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı17:36 - Elazığ'da depreminin ardından yeni bir şehir inşa ediliyor17:11 - Türk bayrağına silahlak zarar verildi, soruşturma başlatıldı
16:49 - İnce'den Soyer'e: Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun16:42 - Van'da Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu16:27 - Ziya Selçuk'tan açıklama: İyiyim çok şükür16:06 - Motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti15:58 - Gazeteci Deniz Zeyrek: Kabine revizyonu gelebilir
15:40 - İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Aşı olmayan öğretmenlere hafta 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı: MEB pansiyonlarına 5.872 personel alınacak
Memurun zam pazarlığında son gün
İşte koronadan yoğun bakıma yatış sıralaması
Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına
Gazeteci Deniz Zeyrek: Kabine revizyonu gelebilir
Ziya Selçuk'tan açıklama: İyiyim çok şükür
Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı
Oda fiyatlarında gaza bastılar! 3 gece 23 bin TL
Köpek tepkisi gündem olmuştu! İşte Daire 16 Öğretmen Özay Bey
Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yangında yavrularını kaybeden keçi 1
sözlüğü canlandırma fikirleri 1
Karakolda ayna var 2
sözlüğün enleri 1
Baş Belası Kedi Kitty 1
dıral dedenin düdüğü gibi kalakalmak 1
haksızlık etmek 1
sözlükte tek başına kalmak 1
teknolojiye neden gıcığım 1
emre kınay 1
SON İLANLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Alım İlanı
Ordu Korbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 15 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesisler 5 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Mevsimlik 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 6 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam