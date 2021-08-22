Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
|22 Ağustos 2021 18:37
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.
Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.
Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.
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